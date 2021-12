Odklop, saj nosi nahrbtnik in ji ne uspe svobodno zadihati

V nadaljevanju preberite:

Prednovoletni nastopi slovenskih alpskih smučarjev in smučark niso poskrbeli za zadovojstvo. Ana Bucik je bila 21. na slalomu v Lienzu, tam Andreja Slokar tudi 24. Fantje so v superveleslalomu v Bormiu ostali brez točk. Kaj so povedali in kako so razložili slabše predstave? Če Novogoričanka Bucikova še pravi, da ji prednovoletne tekme očitno ne ležijo najbolje, je bila Ajdovka Slokarjeva zelo neposredna in v svojem slogu samosvoje razložila, kaj jo muči v olimpijski zimi.