Schwarz izkoristil napako rojaka Fellerja

Štefan Hadalin je bil 23.. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Manuel Feller je najhitreje opravil s prvo progo, a v finalu odstopil. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Slovo Lizerouxa

Julien Lizeroux je zmagal v Kranjski Gori pred 11 leti. FOTO: Voranc Vogel

Nočni slalom v Schladmingu je letos minil v snežnem vremenu, a brez množice avstrijskih navijačev, pripadel pa je domačemu adutu. Vodilni po prvi vožnjije odstopil kmalu po začetku finala. Na zmagovalnem odru sta bila še dva Francoza, na drugi stopničkina tretjije še na deveti tekmi po vrsti osvojil točke. A znova brez presežka. Tekmo je končal na 23. mestu.Pred odhodom na svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo bodo najboljši slalomisti sveta januarski slalomski maraton sklenili z dvojnim slalomskim koncem tedna v Chamonixu 30. in 31. januarja. Po SP pa sledita le še slalom 14. marca v Kranjski Gori za pokal Vitranc in 21. marca finalni slalom v Lenzerheideju.inz visokima startnima številkama 59 in 63 na tem težkem slalomu nista imela prav veliko možnosti za premierno uvrstitev v drugo vožnjo. Na svoji zadnji tekmi v svetovnem pokalu v vlogi tekmovalca je nastopil 41-letni Francoz, zmagovalec slaloma v Kranjski Gori leta 2009.Partner odlične francoske veleslalomistke, ki je sredi dneva zmagala na veleslalomu na Kronplatzu, je Schladming izbral, ker se je lani tu zadnjič uvrstil v drugo vožnjo in bil nato 12. Na zadnji tekmi je bil 35.