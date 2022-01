Odpovedali tekmo, na kateri že tako Anamarije ne bi bilo

Prireditelji tekem svetovnega pokala v smučarskem teku na francoskem prizorišču Les Rousses so sporočili, da so zaradi poslabšanja pandemičnih razmer in skrbi o možnosti izvedbe tekem v prihajajočih tednih odpovedali prireditev. Tekme na tem prizorišču bi morale biti med 14. in 16. januarjem, naša vodilna reprezentantka in kandidatka za olimpijsko kolajno Anamarija Lampič pa te tekme že prej ni načrtovala, saj bo ob tem času na višinskih pripravah v v bližini doline Fiemme, kjer se je danes končala novoletna turneja. Na preizkušnji v Franciji naj bi nastopila Eva Urevc in Miha Šimenc, ki sta že po prvem dnevu zaradi zdravstvenih težav zapustila turnejo. Tako pa se bodo vsi trije, kot tudi drugi člani slovenske reprezentance, naslednjič predstavili na slovenski postaji svetovnega pokala, v Planici 22. in 23. t. m.

Francoski prireditelji so ob odločitvi dodali, da so preučili vse možnosti, vendar spremenjena pravila in napovedne dodatne zaostritve ukrepov ne omogočajo izvedbe tekem na ravni, ki bi ustrezala vsem udeležencem. Krovna smučarska zveza FIS pa je sporočila, da bo primerno ukrepala pri spremembah koledarja oziroma nadomeščanju teh tekem.