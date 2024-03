Peter Prevc znova na zmagovalnem odru

Slovenski skakalni as Peter Prevc se je na tekmi za svetovni pokal na srednji napravi v Trondheimu izkazal z drugim mestom. S skokoma, dolgima 102,5 in 97,5 metra, je za vsega 0,9 točke zaostal le za japonskim zmagovalcem Rjojujem Kobajašijem (106 m in 99 m). Na tretjo stopnico odra za najboljše se je zavihtel Avstrijec Jan Hörl (102 m in 102,5 m).

Za najstarejšega od bratov Prevc so to že četrte stopničke v tej sezoni in skupno 61. v svetovnem pokalu. Pred Hörlom je imel točko prednosti. Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Nemec Andreas Wellinger (101,5 m in 99,5 m), peti pa je bil vodilni v skupni razvrstitvi in seštevku norveške turneje, Avstrijec Stefan Kraft (99,5 m in 103,5 m).

Anže Lanišek (103 m in 97,5 m) je bil 19., dve mesti pred Timijem Zajcem (97 m in 97,5 m), do točk pa se je s 27. mestom od naših smučarskih skakalcev dokopal tudi Lovro Kos (97,5 m in 97 m).

Prekratek za drugo serijo pa je bil Domen Prevc (93,5 m), ki se je od tekme poslovil na 35. mestu.

Japonec Rjoju Kobajaši se je takole veselil zmage v Trondheimu. FOTO: Geir Olsen/AFP

Rezultati tekme za svetovni pokal v Trondheimu: 1. R. Kobajaši (Jap) 280,9 (106, 99), 2. P. Prevc (Slo) 280,0 (102.5, 97.5), 3. Hörl (Avs) 279,0 (102, 102.5), 4. Wellinger (Nem) 277,6 (101.5, 99.5), 5. Kraft (Avs) 276,7 (99.5, 103.5), 19. Lanišek 259,0 (103, 97.5), 21. Zajc 251,9 (97, 97.5), 27. Kos 245,5 (97.5, 97), 35. D. Prevc (vsi Slo) 120,5 (93.5).

Kobajaši vodil že po prvem »polčasu«

S skokom, dolgim 102,5 metra, je Peter Prevc po uvodni seriji zasedal odlično drugo mesto. Boljši od njega je bil zgolj Japonec Rjoju Kobajaši (106 m), ki je imel pičle 0,3 točke naskoka pred našim šampionom.

Na tretjem mestu je bil Nemec Andreas Wellinger (101,5 m), ki je za najstarejšim od bratov Prevc zaostajal za 2,2 točke. Četrti je bil Avstrijec Jan Hörl (102 m), peti pa presenetljivo Čeh Roman Koudelka (102 m).

Anže Lanišek (103 m) je zaokroževal najboljšo deseterico, Timi Zajc (97 m) je bil na 21. mestu, v finale pa se je od Slovencev kot 27. prebil tudi Lovro Kos (97,5 m).

Jutri (z začetkom ob 16. uri) se bodo skakalci med seboj merili še na veliki napravi v Trondheimu.