Pinturaulta v Kranjski Gori čaka boj za ubranitev dveh globusov

Marcel Hirscher se je na veleslalomskih tekmah v Kranjski Gori devetkrat uvrstil na zmagovalne stopničke. FOTO: Matej Družnik/Delo

Žan Kranjec je sedmi najboljši veleslalomist v svetovnem pokalu. FOTO: Andreas Solaro/AFP



Do konca 55. svetovnega pokala v alpskem smučanju je zgolj še 12 posamičnih tekem, šest moških in šest ženskih. Pred finalom v Lenzerhaideju se bo karavana ustavila v Åreju in v Kranjski Gori, kjer bosta na preizkušnji glavna kandidata za velika kristalna globusa, Francozin ŠvicarkaV skupni razvrstitvi svetovnega pokala alpskih smučark tudi po tekmah v Jasni na najvišjem mestu ostaja Gut-Behramijeva, ki ima 1256 točk. Na drugem mestu je Slovakinja, ki je z zmago na veleslalomu in drugem mestu na slalomu na domačem hribu zmanjšala vrzel za vodilno Švicarko na zgolj 36 točk.Ta razlika pa se lahko povsem stopi konec tedna na Švedskem, kjer bosta na sporedu dva ženska slaloma. Gut-Behramijeva ne tekmuje v slalomu, Vlhova pa je odlična slalomistka in celo vodi v slalomskem seštevku svetovnega pokala. Do konca sezone so še trije slalomi. In le še tri tekme, smuk, superveleslalom in veleslalom, na katerih bi lahko Gut-Behramijeva naredila razliko v primerjavi z Vlhovo, ki lovi svoj premierni veliki kristalni globus.Tudi v moškem delu karavane se odvija sila vznemirljiv boj za veliki kristalni globus, ki ga bodo v Lenzerheideju podelili najboljšemu v skupnem seštevku vseh tekem svetovnega pokala v iztekajoči se sezoni.Francoz Alexis Pinturault ima na vrhu 1050 točk, Švicarna drugem mestu pa 81 točk manj (969). V boju za veliki globus bosta odločilni zadnji moški tekmi pred švicarskim finalom veleslalom in slalom 13. in 14. marca za 60. pokal Vitranc.Tudi v veleslalomskem seštevku zelo dobro kaže Francozu, ki je dobil tri od osmih veleslalomov v tej sezoni.Pinturault je doslej v Kranjski Gori zbral sedem veleslalomskih uvrstitev na zmagovalni oder, kar je največ od še aktivnih smučarjev. Več veleslalomskih stopničk imata zgolj od letos tekmovalno upokojeni Američan(8) in avstrijski as(9). Francoz je na slovenskem prizorišču svetovnega pokala dobil dva veleslaloma, nazadnje pred petimi leti.A je 29-letnik iz Saint-Jorioza nazadnje zmagal pred dvema mesecema z dvojčkom v Adelbodnu. Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzu se mu je prav na veleslalomu pripetil prvi odstop v treh letih. Na zadnjih dveh veleslalomih v Banskem pa sta na najvišjo stopničko skočila Hrvatin rojak Pinturaulta, ki je v Cortini osvojil naslov svetovnega prvaka v tej disciplini.Boj za veleslalomski seštevek je v znamenju troboja. Pinturault je v Adelbodnu vložil kandidaturo za mali kristalni globus in ima pred zadnjima veleslalomoma sezone 550 točk, zaostanek Odermatta na drugem mestu znaša 25 točk. Zubčić na tretjem mestu zaostaja 64 točk.Slovenska domača vrsta bo v Kranjski Gori stavila na, ki na domačo tekmo prihaja kot sedmi najboljši veleslalomist sezone, in, ki si lahko z vrhunsko predstavo pribori mesto ob Kranjcu na finalnem veleslalomu sezone v Lenzerheideju. Hadalin je trenutno na 29. mestu, finalni nastop na zaključku sezone pa si pribori prva petindvajseterica.Za Kranjcem je težavno obdobje, a se je po skoraj dvomesečnem premoru zaradi poškodbe uspešno vrnil na tekmovalne steze in ohranil stik s konkurenco.V slalomskem seštevku najbolje kaže Avstrijcu(589 točk), ki si je zagotovil kar 146 točk zaloge pred(443). Avstrijec lahko že v Kranjski Gori potrdi globus.Hadalin bo na domači tekmi branil 23. mesto v slalomskem seštevku, ki mu zagotavlja slalomski finale v Lenzerheideju. V Cortini je navdušil s sedmim mestom , za poseben niz, ko je bil 12 slalomov po vrsti član top 30.Zadnja dva zmagovalca Vitranca nosita letnico 2019. Kristoffersen je pred dvema letoma dobil veleslalom, Zenhäusern pa je zmagal na slalomu.Kristoffersen je v Kranjski Gori zbral kar devet uvrstitev na zmagovalni oder, s čimer je najuspešnejši od še aktivnih smučarjev. Rekorder Vitranca je Hirscher s 15 stopničkami. Norvežan je prvo vitranško zmago vpisal pred šestimi leti v slalomu.Od zadnjih kranjskogorskih moških stopničk bo 20. decembra letos minilo natanko 20 let, ko jeosvojil tretje mesto na veleslalomu za pokal Vitranc. Zadnja slovenska moška kranjskogorska zmaga pa nosi letnico 1999, ko je6. januarja tega leta na vitranški strmini pokoril slalomsko konkurenco.Na veleslalomih so Slovenci v Kranjski Gori zmagovali na tekmah evropskega pokala in tekmah Fis, a na tekmah svetovnega pokala Slovenec v moški konkurenci še ni dobil veleslaloma na domači strmini.Najuspešnejši vitranški veleslalomist je Ligety s šestimi zmagami, najuspešnejši slalomski zmagovalec Vitranca pa Italijans tremi zmagami.Kranjskogorski organizatorji so bili pred enim letom prisiljeni 59. pokal Vitranc odpovedati dva dneva pred začetkom tekmovanja, čeprav so bili povsem pripravljeni. Razlog je bil pandemija novega koronavirusa.Letošnji jubilejni pokal Vitranc, ki obeležuje 60. rojstni dan, bo potekal brez navijačev v ciljni areni in brez množic ljudi v Kranjski Gori. Navijanje se bo preneslo v virtualni svet.V odgovor na koronske omejitve so sprožili posebno dobrodelno akcijo #VITRANCcares, s katero ljubitelje smučanja pozivajo, da denar za vstopnice donirajo projektu Botrstvo v športu za pomoč mladim športnikom.