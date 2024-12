Na vrhu Zamejec, do točk trije Slovenci

Na drugi tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Engelbergu se je od Slovencev najbolje odrezal Timi Zajc (132 m in 129,5 m), ki je v močnem sneženju izvlekel deseto mesto. Zmago, drugo med elito, je slavil koroški Avstrijec Daniel Tschofenig (135 m in 137,5 m).

Veliko premoč naših severnih sosedov sta v zahtevnih razmerah na največji švicarski napravi dopolnila drugouvrščeni Jan Hörl (130 m in 138,5 m) in tretjeuvrščeni Stefan Kraft (135 m in 135 m).

Od preostalih naših reprezentantov sta Lovro Kos (122,5 m in 127 m) in Anže Lanišek (131 m in 120,5 m) drug za drugim pristala na 22. oziroma 23. mestu, znova pa sta praznih rok ostala Žiga Jelar (106 m) in Domen Prevc (104 m), ki sta preizkušnjo končala na 44. oziroma 46. mestu.

Vodilni v skupni razvrstitvi, Nemec Pius Paschke (123 m in 129 m), tokrat ni mogel izvleči več od 18. mesta.

Zajc po uvodni seriji osmi

Že po uvodni seriji je – tako kot včeraj – najbolje kazalo Avstrijcu Danielu Tschofenigu (135 m), ki je imel dve točki naskoka pred rojakom Stefanom Kraftom (135 m).

Od Slovencev je tokrat najboljši nastop v prvem »polčasu« uspel Timiju Zajcu (132 m), ki je držal osmo mesto, medtem ko je Anže Lanišek (131 m) zasedal 15. mesto. V finale se je tokrat od naših reprezentantov kot 22. prebil tudi Lovro Kos (122,5 m).

Svetovni pokal se bo nadaljeval z uvodno preizkušnjo novoletne turneje v Oberstdorfu.