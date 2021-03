Pod Poncami se obeta praznik, Planica dobila še četrto tekmo

Pod Poncami tri posamične in ena ekipna tekma

Peter Prevc in sotekmovalci bodo letos prišli na svoj račun tudi v Planici. FOTO: Matej Družnik

Smučarska zveza Slovenije (SZS) si je po odpovedi tekmovanj svetovnega pokala v smučarskih skokih na Norveškem močno prizadevala, da omogoči. V dogovoru z Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) bo v dolini pod Poncami ena dodatna tekma na finalu sezone, v četrtek, 25. marca,Kot so sporočili iz SZS, jim je koronavirusna pandemija precej otežila pridobivanje dodatnih sponzorskih sredstev za tekme. »Bili smo v tesnih stikih s številnimi potencialnimi partnerji, ki bi nam dali možnost, da pridobimo dovolj finančnih sredstev za organizacijo dodatnih tekmovanj. Na koncu smo se s Fisom dogovorili, da lahko zagotovimo eno dodatno tekmovanje na letalnici v Planici. Tekma bov času že prej potrjenega tradicionalnega finala sezone v smučarskih skokih,« so sporočili iz krovne slovenske zveze.Planica bo tako ob koncu letošnje sezone gostila. Dodatna četrtkova bo nadomestila tekmo, ki bi morala biti 21. marca na letalnici v Vikersundu. »Skupaj z našimi prijatelji iz Planice bomo s štirimi tekmovanji v smučarskih poletih od 25. do 28. marca sklenili tako uspešno kot izzivov polno zimsko sezono 2020/21,« so sporočili tudi iz Fis.»Vse od začetka sezone v poljski Wisli nam je v zahtevnih pogojih uspelo za zdaj izpeljati vseh 26 načrtovanih tekem svetovnega pokala. Navkljub intenzivnim prizadevanjem pa nam ni uspelo nadomestiti norveške, ki so jo odpovedali zaradi covidne pandemije in z njo povezanih omejitev glede potovanj,« so še sporočili pri Fis.Direktor svetovnega pokala v smučarskih skokihje potrdil, da bodo imeli skakalci pred finalom pod Poncami dva prosta konca tedna tekmovanj. Od 13. do 14. marca ter od 20. do 21. marca tekem svetovnega pokala za skakalce namreč ne bo.