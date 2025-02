Popravni izpit iz Saalbacha za Žana Kranjca zdaj doma

Kranjska Gora v teh dneh res ponuja počitniški in tudi predpustni vrvež, svoje prepoznavne zimske pravljice pa – žal – ne. Snega je komaj še za vzorec, nekatere naprave so morali ustaviti, na srečo prirediteljev in ugleda slovenskega vrhunskega smučanja na tujem pa tekmovanje svetovnega pokala za pokal Vitranc vendarle bo. Seveda tudi z udarnim domačim asom zadnjih let – Žanom Kranjcem. Srebrni olimpijec nazadnje na svetovnem prvenstvu z 11. mestom v veleslalomu ni uresničil cilja, na podkorenski strmini si želi vidneje opozoriti nase.

Letošnji pokal Vitranc bo v spoštovanja vredni zgodovini zapisan kot 63. po vrsti. Seveda se že oddaljujejo časi, ko je smučarske junake spodbujalo tudi po 30.000 navzočih ob stari progi in ciljnem prostoru lučaj daleč od bencinske črpalke, toda potem ko je že januarska tekma deklet za svetovni pokal postregla s prav lepim vzdušjem in polno osrednjo tribuno, gre zdaj pričakovati še en všečen športni dogodek. Ne nazadnje marec, ki še vedno pripada sezoni velikih smučarskih tekmovanj, na Slovenskem ponuja pozneje še pokljuško biatlonsko tekmo (od 13. do 16. 3) ter tradicionalno za slovo od zime planiški praznik (od 27. do 30. 3.).

Žan Kranjec se vedno veseli pokala Vitranc. FOTO: Instagram Z. K.

A zdaj je najprej v središču pozornosti karavana moških tehničnih disciplin alpskega smučanja, za katero bo prav kranjskogorska postaja prva po nedavnem svetovnem prvenstvu na Solnograškem. To je navdušilo po brezhibni organizaciji, navzočnosti 200.000 gledalcev in odličnih posameznikih, med katerimi so prav domači avstrijski smučarji tekmovali precej bolje kot dotlej v sezoni.

»Saalbach-Hinterglemm je seveda naravnan turizmu in res številnim navdušenim rekreativcem od vsepovsod, toda domači reprezentanci je omogočil izjemne razmere za trening, kar je bilo zelo opazno tudi pri njenih tekmovalnih nastopih. Pri nas je, žal, drugače,« je Miha Verdnik, trener Žana Kranjca, ob srečanju z novinarji v pričakovanju pokala Vitranc odprl mučno poglavje ob tem, kako v Sloveniji za vrhunsko smučanje še vedno ni ustreznega poligona, omenjeni domači adut za jutrišnjo veleslalomsko tekmo pa je doslej v sezoni zbral le 6 dni treninga na kranjskogorskem snegu. Tudi v zadnjih tednih je bil najpogosteje v Reiteralmu na Solnograškem.

Miha Verdnik si želi v domačem okolju boljše razmere za trening. FOTO: Tomi Lombar

Gozd Martuljek razvaja reprezentanco

»Seveda sem že na tekmovanjih to podkorensko progo dodobra spoznal, vadil sem tu pogosto v preteklosti in najbrž ni za prihajajočo tekmo ključno, da sem se pripravljal večinoma na tujem. Je pa lepo, ko si v domačem okolju, ko si blizu doma, drugačni so občutki. Zato bi bili vsi skupaj veseli, če bi večkrat lahko trenirali doma,« je poudaril Kranjec. Seveda kot tekmovalec, ki je že osem let zapored med najboljšo sedmerico veleslalomistov na svetu, ohranja visoke cilje za jutrišnjo soboto. Poleg njega bosta na progi iz domačega tabora še Anže Gartner in Miha Oserban, slednji bo edini slovenski smučar v moškem slalomu.

Vsem trem tradicionalni bazni tabor v manjšem hotelu nad Gozd Martuljkom ponuja mir, najbolj znana gostilna v vasi pa izjemno storitev. »Prav razvajajo nas tako v hotelu kot pri večerji z dobrotami iz kuhinje,« je poudaril Verdnik in potrdil, da je domača tekma dejansko zato posebna. Naj bo to vidno tudi v soboto na progi ...