Pred zadnjim klancem so pojedle utrujeno Anamarijo

Šprint za svetovni pokal v prosti tehniki v Lahtiju se je razpletel povsem po okusu švedskih smučarskih tekačic, ki so se po zaslugi Jonne Sundling, Emme Ribom in Maje Dahlqvist veselile trojne zmage. Najboljša slovenska tekmovalka Anamarija Lampič je ciljno črto prečkala na petem mestu.

Jonna Sundling, ki si je pred slabimi tremi tedni na Kitajskem v šampionskem slogu pritekla naslov olimpijske prvakinje, je bila razred zase tudi na Finskem. V velikem finalu je kar za 3,28 sekunde ugnala rojakinjo Emmo Ribom, tretjeuvrščena Maja Dahlqvist pa je zaostala za 3,67 sekunde.

V finalu je šla na vse ali nič

Lampičevo je od Sundlingove, ki je za zmago prejela 12.500 švicarskih frankov, ločilo 4,01 sekunde, za tretjeuvrščeno Dahlqvistovo pa je zaostala za 0,34 sekunde. »Glede na to, kaj vse se je dogajalo po olimpijskih igrah. Odkar smo se vrnili iz Kitajske, imam utrujeno telo. Tudi danes nisem bila prava, toda očitno sem še v dobri formi in zato na dobri poti. V finalu sem šla na vse ali nič. Želela sem se držati Jonne, ničesar nisem imela za izgubiti. Menim, da sem zraven. Vlekla sem skupinico za mano, a so me pred zadnjim klancem pojedle. Toda nič zato, zares sem zelo zadovoljna s tokratnim nastopom,« je izjavila 26-letna tekačica iz Valburge pri Smledniku, ki se je v četrtek udeležila tudi ekshibicijskega šprinta v Helsinkih, na katerem je zasedla četrto mesto.

Med moškimi je bil najhitrejši norveški as Johannes Høsflot Klaebo, ki je v finalu po hudem boju za pičle 0,04 sekunde prehitel Francoza Lucasa Chanavata, norveško slavje pa je s tretjim mestom dopolnil Sindre Bjørnestad Skar ( + 0,23). Edini slovenski tekmovalec na štartu Miha Šimenc je preizkušnjo končal na 43. mestu.