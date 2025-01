Po srhljivki v finalu je zlati orel pristal pri Danielu Tschofenigu

Prestižna novoletna turneja smučarskih skakalcev se je končala s pravo srhljivko v Bischofshofnu, kjer so se za zlatega orla in skupno zmago udarili najboljši trije avstrijski skakalci. Tako Stefan Kraft kot Jan Hörl sta zapravila odlični priložnosti in skupne zmage ter zlatega orla se je razveselil Daniel Tschofenig, tudi vodilni skakalec svetovnega pokala.

Po prvi seriji je bil v najboljšem položaju Kraft, ki je s še enim brezhibnim skokom vodil in še nekoliko povišal naskok pred rojakoma. V drugo pa se je položaj precej zapletel, prvi je rokavico vrgel Tschofenig, ki je pristal pri 140,5 metrih. Skupne zmage na turneji bi se veselil Hörl, z izjemnim skokom ga je odneslo proti dnu skakalnice, a pri 143 metrih ni zdržal pristanka, potegnilo ga je v počep in zaradi 10 dodatnih točk na račun sodniških ocen ga je Tschofenig prehitel.

Stefan Kraft je v zadnjem skoku izgubil zlatega orla. FOTO: Kerstin Joensson/AFP

Na vrhu je bil še Kraft, nato pa se je z živci navijačev in skakalcev poigral še veter. Izkušeni Avstrijec je dolgo čakal na svoj skok in klonil pod težo pritiska – skok, dolg 137,5 metrov je bil zelo dober, a ne dovolj, da bi ostal prvi. Tschofenig se je veselil zmage v Bischofshofnu in skupne zmage, Hörl je bil drugi, Kraft pa tretji. Enak vrstni red je bil tudi v seštevku turneje, kjer je Hörl zaostal le za 1,4 točke, Kraft pa za 4,1 točke.

Slovenski skakalci so tudi zadnjo postajo novoletne turneje končali brez rezultatskega presežka. Vsi trije finalisti so v drugo nekoliko pokvarili svoj dosežek, Anže Lanišek je bil na koncu najboljši Slovenec v Bischofshofnu na 18. mestu, Domen Prevc je končal mesto za njim, Timi Zajc pa se je poslovil od novoletne turneje s 26. mestom. Lovro Kos in Žiga Jelar sta bila prekratka za finale.

FOTO: Georg Hochmuth/AFP

V skupnem seštevku turneje štirih skakalnic je bil najboljši Lanišek, ki je v seštevek vpisal vseh osem skokov in zasedel 10. mesto na turneji. »To niso bili čisto pravi skoki, nisem pokazal vsega, kar bi lahko, bilo pa je solidno. Počutil sem se kar dobro, na mizi pa me je malo zmanjkalo in to delo nam ostaja za naprej. V Garmischu je bilo lepo skakati, tudi tukaj na treningih je bilo nekaj svetlih trenutkov, počasi bomo pregrizli,« je nastope na turneji za nacionalno televizijo ocenil najboljši Slovenec.

Prva serija

Jan Horl bo moral v finalu nadoknaditi slabe tri točke zaostanka za Kraftom, če želi slaviti na novoletni turneji. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Letošnja novoletna turneja je minila povsem v znamenju Avstrijcev, v prvi seriji je prvi tekmecema rokavico vrgel Jan Hörl in s 140,5 metri letvico postavil visoko. Dobro je nastopil tudi Daniel Tschofenig, a ga je v drugem delu leta odneslo preveč desno, zato je kakšen meter še pustil v zraku, s 136 metri pa je le za tri točke zaostal za reprezentančnim tekmecem.

V kvalifikacijah si je »pole position« priskakal Stefan Kraft. V težkih razmerah s kar 18 točkami vetrovnega pribitka je pristal pri 136 metrih in se zavihtel na sam vrh. Prednost pred Hörlom je povišal na 2,7 točke, boj za zlatega orla pa tudi pred zadnjim skokom ostaja povsem odprt.

Domen Prevc je ob koncu novoletne turneje ujel pravo formo. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Med slovenskimi skakalci je z dobrimi skoki nadaljeval Domen Prevc, ki je prvo serijo sklenil na 13. mestu, v dobrih razmerah je pristal pri 138,5 metrih. Skozi sito srečnih poražencev sta se v finale prebila še Anže Lanišek (17.) in Timi Zajc (22.), Žiga Jelar (39.) in Lovro Kos (45.) sta bila precej prekratka za finale.