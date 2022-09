Ricco Gross: Do olimpijskih iger se želimo vmešati v boj za kolajne

Vodenje slovenskih biatloncev je maja letos kot selektor prevzel nekdanji nemški as Ricco Gross. Z novimi varovanci se je odlično ujel, svojo novo nalogo pa je označil za zelo zanimiv izziv z dolgoročnimi cilji.

»Jakov Fak je vrhunski biatlonec, imamo dva tekmovalca srednje starosti in tri mlade, ki so osvajali kolajne na mladinskih prvenstvih. Te moramo čim prej dvigniti na še višjo raven,« je poudaril 52-letni Nemec in opozoril, da v športu ne gre pričakovati čudežev. Zato je treba biti s cilji realen. »Naš prvi cilj je, da se štafeta redno uvršča med deseterico. Glede na videno je to vsekakor mogoče. Lani je bilo tudi nekaj smole, saj je bil Fak del sezone bolan.«

Cilje je zastavil vse do olimpijskih iger leta 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo, kjer naj bi bil že viden večji napredek Antona Vidmarja, Alexa Cisarja in Lovra Planka. »Končni uspeh bomo letos in prihodnje leto merili v pokalu narodov. Želim si, da bi imeli čim prej tri tekmovalce tako visoko, da bomo v pokalu narodov med najboljšo deseterico. Do olimpijskih iger pa računamo z velikim napredkom. Morda se nam dotlej celo uspe vmešati v boj za kolajne,« je napovedal Gross.

Ob dobrem teku nemški strokovnjak stavi predvsem na dobro streljanje. Tudi sam je do večine uspehov (skupaj s štafetnimi preizkušnjami je osvojil kar osem olimpijskih kolajn, med njimi štiri zlate, na svetovnih prvenstvih pa 20, od teh pet zlatih) pritekel predvsem z odlično opravljenim delom na strelišču. »Letos je streljanje osnova. S 100-odstotnim streljanjem pridejo izidi. Moramo pa biti sposobni doseči teh 100 odstotkov na tekmah. Zato je bilo tudi zanimivo spremljati nedavno poletno državno prvenstvo. Jakov Fak je zmagal z ničlo in enim zgrešenim strelom ter potrdil, da je spet sposoben osvajati stopničke, drugi niso prav veliko zaostajali.«

Nemec, ki se na Pokljuko vozi iz Ruhpoldinga na Bavarskem, kjer si je ustvaril družino, je slovensko ekipo podrobno začel proučevati ob konec prejšnje sezone, ko so se začeli pogovori o prestopu iz Avstrije v Slovenijo. »Z večino se poznam že od prej. S Tomasom Globočnikom in Janezom Maričem smo tekmovali drug proti drugemu. V trenerskem štabu se zavedamo, da sodelujemo in gradimo ekipo. Najpomembneje je, da se lahko med sabo in s tekmovalci dogovarjamo, zakaj smo sprejeli kakšno odločitev in kdo bo kje nastopal. Občutek imam, da nam gre zelo dobro.«

Slovenski biatlonci zelo disciplinirani

Gross, ki ima bogate izkušnje ko trener tudi v Nemčiji, Avstriji in Rusiji, poudarja tudi veliko prednost, ki jo ima po selitvi na južno stran Alp. »Slovenski biatlonci so izjemno disciplinirani na treningih. Pri realizaciji skušajo biti 100-odstotni in za trenerja je super občutek, če se lahko zanese na tekmovalce, da bodo opravili naloge.«

Več vprašanj kot v moški ekipi je v ženski, ki že več let išče priključek k najboljšim. Ob Živi in Poloni Klemenčič, ki imata izkušnje na najvišji ravni, je v ekipi še zelo obetavna Lena Repinc, še vedno je vroč tudi prestop Anamarije Lampič iz tekaškega tabora.

»Anamarija dela zelo osredotočeno in na treningih že kaže tudi dobre strelske izide. Vsekakor smo lahko optimistični, a pomembno je, da njeno zgodbo gradimo postopoma. Najprej se mora dokazati v pokalu IBU, nato jo čaka kakšen nastop v svetovnem pokalu v štafeti, morda že v Kontiolahtiju. V štafeti se je lažje navajati na to raven tekmovanja. Nato bomo videli,« je pojasnil Gross in dodal, da bodo slovenski navijači skoraj zanesljivo Lampičevo videli na domači tekmi januarja prihodnje leto na Pokljuki.

Lepo napreduje tudi mladinka Repinčeva. »Najprej mora biti uspešna v svoji kategoriji. Če jo bomo potrebovali, jo bomo vključili tudi v svetovni pokal. A boljše je, da je med svojimi vrstnicami med najboljšo deseterico ali med 20, kot pa da nastopa v svetovnem pokalu in se nato v šprintu ne uvrsti med 60 in ne uvrsti v zasledovanje. Treba se je učiti in razvijati,« je dejal in pristavil, da ima Pokljuka vrhunski center, ki ponuja vse za pripravo. »Spoznavam tudi Slovenijo, ki me navdušuje. V preteklosti sem poznal Pokljuko in Bled, zdaj spoznavam druge dele in upam si trditi, da lahko v naslednjih letih postane najbolj priljubljena država v Evropi za aktivne počitnice. Na kratkih razdaljah ponuja vse.«