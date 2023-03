Vsem sem govoril, da so Slovenci nori na smučarske skoke, potem pa ...

Seznam lovorik, ki jih je na skakalnicah in letalnicah osvojil Andreas Goldberger, je izjemno dolg. V svoji bogati vitrini ima kar tri velike kristalne globuse (1992/93, 1994/95 in 1995/96) in dva mala za končni prvi mesti v posebnem seštevku smučarskih poletov, v katerih se je leta 1996 na Kulmu veselil tudi naslova svetovnega prvaka. Avstrijski šampion, ki je konec lanskega novembra praznoval 50. rojstni dan, si je priskakal tudi posamične in moštvene kolajne na OI in nordijskih SP, leta 1994 pa je v Planici kot prvi človek na smučeh poletel prek 200 metrov, a je na žalost po pristanku z rokami podrsal po snegu. Do svetovnega rekorda je nato na letalnici bratov Gorišek odjadral šest let pozneje, ko je brez večjih težav doskočil pri 225 metrih. Med nedavnim nordijskim SP v Planici si »Goldi« je vzel čas tudi za zanimiv pogovor za Delo.

V Planici ste o skakalnih tekmah poročali kot strokovni komentator za avstrijsko nacionalno televizijo. Kako ste jih videli?

»Na veliki skakalnici je zasluženo zmagal Timi Zajc, ki je bil tiste dni najboljši. Na tekmi je prikazal dva sijajna skoka. Na ta način je potrdil vrhunsko formo, ki jo je kazal že na treningih – tudi pred tem na srednji napravi, na kateri so potem spremenljive razmere marsikomu prekrižale račune.«

Vodenje preizkušnje na manjši skakalnici je sicer dvignilo obilo prahu.

»Zaradi dresov, ki jih imajo zdaj skakalci, je res težko voditi tekme. Že rahel veter, takšen, da ga komaj zaznaš, ima lahko velik vpliv na dolžino skoka in razplet preizkušnje. Zaradi tega je tekmovalno razsodišče v spremenljivih razmerah vsakič znova pred izjemno zahtevno nalogo. Nekaj bo treba ukreniti in spremeniti. Zdaj se namreč na srednjih napravah skače že skoraj tako kot na letalnicah, kar je zares nenavadno, da ne rečem smešno. Ko vidim, kako zdaj letijo skakalci, sem nemalokrat začuden nad njimi. To so kakor zmaji. A po drugi strani so praviloma vedno v ospredju najboljši.«

V slovenskem taboru je bilo takrat slišati kar precej negodovanja na račun tekmovalnega razsodišča, češ da nekaj ni v redu, če moraš za prevzem vodstva skočiti do rekorda skakalnice.

»Slišal sem, da so bili jezni. A to so bili tudi Avstrijci in Norvežani, ki so prav tako ostali brez kolajne. Na drugi strani so imeli Poljaki s svetovnim prvakom Piotrom Žylo na čelu srečo, boginja Fortuna je bila takrat naklonjena tudi Nemcem.«

Konkurenca je zdaj tako izenačena, da se pozna sleherna malenkost, kajne?

»Tako je. Če narediš že drobno napako in imaš povrhu še smolo, si hitro na 15. mestu in tako kar precej oddaljen od vrha.«

225 metrov je znašal svetovni rekord, ki ga je leta 2000 v Planici dosegel Andreas Goldberger.

Tekmovalni dresi, ki ste jih že sami izpostavili, so tudi v tej sezoni burili duhove. Očitno lanske spremembe v načinu telesnih meritev niso dosegle svojega namena, saj so pri nekaterih skakalcih v razkoraku videti (pre)veliki.

»Kakor ste rekli: to se vidi že od daleč. In če se to vidi s prostim očesom, potem so dresi pri nekaterih očitno preveliki. A skakalci kljub temu pridejo z njimi skozi kontrolo. Zaradi tega se poraja vprašanje: ali so bile napačne meritve pred sezono ali je napačen nadzor po tekmi? Če uspešno prestane kontrolo opreme, je zame v redu, toda dvomi kljub vsemu ostajajo. Zaradi tega bi bilo treba izboljšati način telesnih meritev in morda zaostriti tudi nadzor, a bo slednje težko udejanjiti.«

V vaših časih niste imeli takšnih težav?

»Ne, mi smo imeli le tri konfekcijske številke oziroma drese za višje skakalce, srednje velike in tiste nižje rasti. Preverjali so le njihovo prepustnost. Če bi imel takrat, ko sem še tekmoval, zdajšnje znanje, bi osvojil vse, kar bi se osvojiti dalo.«

Kako vam je všeč v Planici?

»Zelo, skakalni center je z okolico res čudovit.«

Nordijsko SP so na žalost kazile prazne tribune, ki so še zlasti v prvem tednu samevale. Vas je presenetil tako slab obisk gledalcev?

»Moram reči, da sem bil res razočaran, saj sem imel glede obiskovalcev zelo velika pričakovanja. Vsem sem govoril, da morajo gledati tekme, češ da bo na njih enkratno vzdušje, saj so Slovenci nori na skoke. Potem pa se je prvenstvo začelo in je bilo na njih res malo gledalcev. Škoda, kajti v Planici so se dolgo trudili, da so dobili nordijsko SP, potem pa je bilo o njem ogromno negativnih novic – največ zaradi majhnega števila navijačev in (pre)dragih vstopnic. No, verjamem, da bo za finale svetovnega pokala konec marca in v začetku aprila slika povsem drugačna.«

Andreas Goldberger je bil eden od najboljših letalcev na smučeh. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kakšno je vaše mnenje o slovenskih skakalcih?

»Obožujem Anžeta Laniška, ki že dolgo skače zelo dobro, da Petra Prevca, ki je v tem športu osvojil zares ogromno, sploh ne omenjam. Za Timija Zajca pa sem kolegom rekel: »Poglejte, pred dobrima dvema letoma so ga na tukajšnjem svetovnem prvenstvu v poletih izključili iz reprezentance, zdaj je pa svetovni prvak.« To je še en dokaz, da so šampioni po svoje resnično posebni.«

Omenili ste, da vam je zelo pri srcu tudi Lanišek, ki ima odlično sezono. Kaj vam je všeč pri njem?

»Všeč mi je njegov slog skakanja. Poleg tega sem imel pred leti priložnost spoznati Anžetovo ženo Nastjo, ko je kot fizioterapevtka delala v ameriški reprezentanci. Moram reči, da se zelo dobro razumeva in si sem ter tja kaj napiševa na družabnem omrežju facebook.«

Ali ste videli padec Petra Prevca na treningu na Bloudkovi velikanki?

»Da. Hvala bogu je imel pri tem srečo in se ni huje poškodoval. Zame je nerazumljivo, da ni imel (dodatne) varnostne vezi. V Avstriji je obvezna. Kdor je nima, pri nas ne sme na skakalnico. Če bi jo imel Peter, bi se po vsej verjetnosti izognil padcu.«

Verjamete, da se lahko po takšnem strmoglavljenju vrne v svetovnih vrh?

»Seveda! Je pa res, da ni več najmlajši. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi meni in potem me je to spremljalo nekje v podzavesti. Na vrhu zaletišča sem imel še lep čas čuden občutek. Ko si mlajši, takšne padce zagotovo lažje predelaš.«

3 velike kristalne globuse ima v svoji vitrini Andreas Goldberger.

Med svojo bogato kariero ste imeli nepozabne zračne bitke tudi s Primožem Peterko. Kako se ga spominjate?

»Primož je bil za slovenske smučarske skoke vsekakor zelo pomemben. Osvojil je novoletno turnejo, dvakrat veliki kristalni globus … Predstavljam si, da so zaradi njega začeli pri vas skoke trenirati številni otroci, če se ne motim, tudi Peter Prevc.«

Se spomnite kakšne zanimive skupne anekdote?

»Kadar nama je šlo dobro na tekmi, sva se znala poveseliti. Nisva bila žalostne narave. Nekajkrat sva šla tudi skupaj ven. Na žalost ga že dolgo nisem videl.«

V smučarske skoke ste še vedno zelo vpeti. Redno jih komentirate na televiziji, pišete kolumne za dnevnik Kronen Zeitung …

»Da, poleg tega skrbim za izvedbo prireditev mladih skakalcev, ki smo ga poimenovali Goldi Cup (Goldijev pokal). Vsako leto priredimo pet takšnih dogodkov po vsej Avstriji, na katere povprečno pride po 50, 60 otrok, imeli pa smo jih že tudi 100. Od teh se jih potem veliko vpiše v klube, kar je tudi naš glavni cilj.«

Ali gresta vaša sinova po vaših stopinjah?

»Mlajši Tobias, ki bo avgusta praznoval 6. rojstni dan, je pred kratkim res izrazil željo, da bi začel skakati, medtem ko starejšega sina, sedemletnega Alexandra, bolj zanima nogomet. Najpomembneje je, da se ukvarjata s športom.«