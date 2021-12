S prazničnimi darili ne pretiravam, pomembno je zdravje

V nadaljevanju preberite:

Z najboljšo slovensko smučarsko tekačico smo se v Dresdnu pogovarjali tako o visokih tekmovalnih ciljih kot tudi naklonjenosti do domače hrane in dejstva, da sama ni najbolj spretna ob štedilniku kot tudi ne pri učenju italijanskega jezika, materinščine njenega trenerja Stefana Saracca. Sogovornika pa vselej navduši s smehom in svojo prepoznavno pozitivno energijo ...