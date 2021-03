Samokritični Hrgota: Moštveno smo še precej dolžni

Skakalci, ki bodo od danes do nedelje v Planici opravljali vlogo predtekmovalcev, so na včerajšnjem preizkusu postregli z devetimi poleti prek 200 metrov. Najdlje je z 225,5 metra odneslo 19-letnega Marcela Stržinarja. FOTO: Žiga Živulovič jr./BOBO

Ni se pozabil zahvaliti »dediju« Ljubu

Rok Justin bo grizel do konca

Odločitev o tem, da bi svoje smuči postavil v kot, je začela v Roku Justinu zoreti že lani, dozorela pa je letos. »V soboto bom opravil še en ali dva poslovilna poleta, nato pa bom skočil v športni pokoj,« je zaupal 27-letni član SSD Stol Žirovnica, ki je kot glavni razlog za konec športne poti navedel redno zaposlitev pri Slatnarju. »Zadnji dve leti sem hkrati treniral, študiral, delal in diplomiral,« je razkril strojni inženir in kot najsvetlejše trenutke v karieri izpostavil 11 zmag za celinski pokal. Med svetovno elito je najvišje posegel s 16. mestom (Engelberg '13 in '19 ter Rasnov '20). Za Planico je napovedal, da bo kot pravi borec grizel do konca.

Rok Justin bo v soboto opravil svoj poslovilni polet. FOTO: Miha Šimnovec

Po incidentu na decembrskem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici na relacijije za krmilo slovenske reprezentance tako rekoč čez noč skočil. Čeprav se je prvič znašel na tako pomembnem položaju v naših skokih, povrhu šele po krajši »vajeniški« dobi v vlogi pomočnika glavnega trenerja, ni bežal od visokih ciljev. In to kljub temu, da je bilo udarno slovensko moštvo ob njegovem prevzemu precej razglašeno.Najmlajši selektor na trenerski tribuni med svetovno elito se ni ustrašil prihajajočih izzivov in visokih pričakovanj, ki pa jih je s pomočjo sodelavcev in izbrancev z letos izjemnimna čelu večinoma tudi uresničil. Čeprav so se z njegovim prihodom na čelo izbrane vrste rezultati slovenskih skakalcev občutno izboljšali, 32-letni Velenjčan kljub vsemu ni povsem zadovoljen z doseženim.»Nismo osvojili vsega, kar smo si želeli. Med drugim nam manjka tudi zmaga, planiška pa bi bila seveda še posebno dobrodošla,« se je Hrgota dotaknil ene od neuresničenih želja pred današnjimi kvalifikacijami (z začetkom ob 16. uri), v katerih se bo predstavilo kar trinajst slovenskih skakalcev.Ob članih izbrane vrste A (terin) ter reprezentantih B (in) sta bila za nastop predvidena tudi mladincain. Ker pa je bil slednji pozitiven na včerajšnjem testiranju za covid-19 in v tveganem stiku z Grilcem, sta oba ostala brez tako želenega ognjenega krsta na letalnici bratov Gorišek. Namesto njiju sta zadnji hip vskočila »rezervista«in»Ekipe niti ni bilo težko izbrati. Skakalci, ki so na štartnem seznamu, so najboljši, ki jih imamo ta čas,« je poudaril glavni trener in pristavil, da so se tudi med zaključnimi pripravami za veliki finale svetovnega pokala prilagajali, kakor so se zaradi takšnih in drugačnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa pravzaprav vso (predolimpijsko) sezono. Formo so pilili na Bloudkovi velikanki, na kateri je bilo sicer v minulih dneh veliko prometa, saj so se na njej pripravljali tudi številni tuji skakalci.»Čeprav so imeli določeni naši reprezentanti nihanja, kar velja predvsem za nekatere udeležence nordijskega SP v Oberstdorfu, ki je pri njih pustil posledice, menim, da smo kljub vsemu dobro stopnjevali pripravljenost. Večina je v vrhunski formi in lahko meri na najvišje uvrstitve, pri tistih, ki niso optimalno pripravljeni, pa lahko marsikaj naredi tudi planiško vzdušje,« je presodil Hrgota, ki ob treh posamičnih tekmah – v četrtek (15.00), petek (15.00) in nedeljo (10.00) – veliko pričakuje tudi od sobotne ekipne preizkušnje (10.00).»Moštveno smo ostali v tej sezoni kar precej dolžni,« se je mladi slovenski selektor, ki se ni pozabil zahvaliti »dediju«(predsedniku zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo) za nemoteno delo, ozrl na pet ekipnih preizkušenj v iztekajoči se zimi, na katerih so bili naši »orli« vselej prekratki za stopničke. Glede na to, kako so stopnjevali svoje nastope od začetka sezone in kako v Planici ponavadi še dodatno razprejo krila, ne bi bilo presenečenje, če bi na zmagovalni oder poleteli prav za slovo od predolimpijske zime.Optimizem vlivajo tudi spodbudne besede slovenskih asov. Anže Lanišek, ki je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal kot šesti naš najboljši skakalec, je, denimo, svoje zadnje skoke ocenil kot vrhunske in v isti sapi opozoril, da je letalnica poglavje zase. »Na njej ničesar ne smeš izsiljevati ali preveč zahtevati od sebe,« je poudaril 24-letni Domžalčan in pribil, da se bo preizkušenj na letalnici bratov Gorišek, na kateri je na včerajšnjem preizkusu z 225,5 metra najdlje poletel 19-letni, lotil z enako miselnostjo kakor vseh v sezoni. Šel bo iz nastopa v nastop in poskušal čim bolj uživati ...