Sanjska sobota nasmejane Andreje Slokar

Tudi ta tretja sobota v marcu bo ostala posebej zapisana na listih velike slovenske športne zgodbe. Andreja Slokar, 24-letnica iz Ajdovščine, je namreč zmagala na sklepnem slalomu sezone, potem ko je bila na prvi progi 6. V drugo pa je uprizorila imenitno smučanje in ugnala vso elitno konkurenco. Slovenski podvig je dopolnila Ana Bucik s 4. mestom, njenim doslej najvišjim na tekmah svetovnega pokala, na stopničkah sta bili še Nemka Lena Dürr in najboljša smučarka prejšnje sezone Slovakinja Petra Vlhova.

Že tako smo današnjo soboto na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju iz slovenskega zornega kota posebej podčrtali zaradi dveh udarnih disciplin naše reprezentance. Toda moški veleslalom se ni razpletel po okusu srebrnega olimpijca Žana Kranjca, drugače pa je bilo z žensko slalomsko preizkušnjo.

Že na prvi progi je bilo vidno, kako hitri sta ob koncu sezoni naši Primorki – Ana Bucik in Andreja Slokar. Od prve sta bili boljši le Nemka Lena Dürr in Švicarska Michelle Gisin, za njima je Novogoričanka zaostajala za 40 stotink. Slokarjeva pa je bila ob polčasu na 6. mestu (+0,75), med našima reprezentantkama sta bili vodilni smučarki zadnjih dveh sezon, Petra Vlhova in Mikaela Shiffrin.

Tudi Ana Bucik je bila za slovo od zime zelo hitra. FOTO: Pontus Lundahl/AFP

Druga proga v zdaj že povsem drugačnih razmerah s krepko višjimi temperaturami, kot jih je smučarska karavana vajena pozimi, pa je nato imeniten ponudila razplet za našo Andrejo Slokar, ki je v cilju ponosno prejemala čestitke. To je njena druga zmaga doslej med elito, prvič v slalomu, potem ko je bila najboljša decembra lani na paralelni tekmi v Lechu.