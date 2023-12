Schwartz na strmini prismučal zmago v Madonni di Campiglio

Nočni slalom v italijanski Madonni di Campiglio je prinesel nov napet obračun najboljših moških slalomistov na svetu.

Za zmago sta se pomerila vodilni po prvem teku, Francoz Clement Noel, v drugo ga je z odličnim smučanjem na strmini in v spodnjem delu izzval izkušeni Avstrijec Marco Schwarz. Njegovi tekmeci so na strmini delali napake, Avstrijec pa je bil najbolj natančen, v drugem teku je pridobil pet mest in skočil na sam vrh.

Noel je končal na drugem mestu, na tretjem pa 37-letni veteran Dave Ryding, ki je bil po polovici tekme v Madonni šele na 15. mestu. Schwarz je z zmago prevzel vodstvo v seštevku slaloma in s 464 osvojenimi točkami tudi v seštevku zime, za osem točk je prehitel Švicarja Marca Odermatta, ki v slalomu ne tekmuje.

V Italiji sta pod žarometi smučala tudi dva slovenska predstavnika, kljub visokima številkama sta imela Tijan Marovt in Štefan Hadalin na dobro pripravljeni progi priložnost za finale, a je nista izkoristila. Marovt je končal na 36., Hadalin pa na 49. mestu.