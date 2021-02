Še decembra so poslušali kritike, zdaj so med kandidati za kolajne

Spored Nordijskega SP Foto Zx

O kolajni razmišlja tudi Anamarija

V tekaškem taboru glede nastopov Anamarije Lampič in Eve Urevc ne skrivajo visokih ciljev. Ob njima bodo za slovensko reprezentanco tekli še Anja Mandeljc, Janez Lampič, Vili in Benjamin Črv. Pod najvidnejšim drobnogledom bo Anamarija, vodilna v šprinterski razvrstitvi svetovnega pokala. Na prizorišču je že od četrtka, januarja je tam opravila posebne priprave. »Cilj je vsekakor kolajna. Ali jo imaš ali pa ne. Naredila bom vse, da pridem vsaj v finale, če že ne na stopničke. V teh razmerah moraš biti nežen s snegom in pozoren na korak, ne na moč,« je omenila Lampičeva. S. U.

Že dolgo slovensko skakalno zastopstvo na veliko tekmovanje ni odpotovalo s tako močno »postavo«, kakršno ima na 53. nordijskem SP v Oberstdorfu. Zato ni čudno, da v naših taborih optimistično pričakujejo uvodne preizkušnje na srednji napravi pod Senčno goro.V ženski konkurenci bodo bolj ali manj vse oči slovenskih ljubiteljev tega športa uprte v, ki vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, v zelo dobrem položaju pa je tudi petouvrščena Ema Klinec. Obe sta bili na včerajšnjem treningu med najdaljšimi. Med elitno deseterico je še, ki med moškimi drži skupno šesto mesto in je prav tako vsaj v širšem krogu favoritov.Slovenska ženska vrsta je iz Rasnova, kjer je minuli konec tedna Križnarjeva podobno pila kri svojim nasprotnicam kot prebivalcem v tamkajšnji Transilvaniji zlovešči vampir, grof Drakula, odpotovala naravnost v Oberstdorf.»Imamo močno ekipo (v njej so šein; op. p.), toda ostati moramo mirni. Dekletom zaupam, da bodo opravila svojo nalogo tako, kot najbolje znajo,« je sporočil glavni trener naše ženske reprezentancein namignil, da je morda res napočil čas za zgodovinsko prvo odličje slovenskih skakalk na članskih SP.»Pričakovanja so večja, kot so bila. Kolajne doslej naša dekleta na tem tekmovanju še niso osvojila. Če jo bomo v Oberstdorfu, bomo veseli, če je ne bomo, bo pa ostal grenak priokus,« je dejal slovenski selektor, dobro vedoč, da toliko priložnosti, kot jih bodo imele skakalke na jugu Nemčije, še niso imele. Prvič doslej bodo imele dve posamični tekmi, prva pa bo že jutri na srednji napravi (17), na kateri bo dan pozneje še ekipna preizkušnja (17.15).Tudi Zupančičev kolega na moški trenerski tribunini skrival velikih pričakovanj. »Naredili smo vse, kar smo lahko, zato gremo lahko z mirnimi glavami na tekme. Na sleherni bomo merili na kolajno, treba pa se je spomniti, kaj se je o nas govorilo med decembrskim SP v Planici. Da smo slabi in da je za nas sezona že končana. No, vesel sem, da se je obrnilo, kot se je, in da nas zdaj uvrščajo med kandidate za odličja,« je poudaril 32-letni Velenjčan, ki je ob Lanišku v Oberstdorf odpeljal šeter bratein