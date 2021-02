Senzacija finskega Šveda, ponesrečen nastop Faka

Naposled zadel vse strele

Miha Dovžan je bil natančen na strelišču. FOTO: Matej Družnik

Precej slabše kot v mešani štafeti

Švedje presenetljivi zmagovalec prve posamične preizkušnje na biatlonskem svetovnem prvenstvu na Pokljuki. V sprintu na 10 km je brez zgrešenega strela slavil s časom 24:41,1. Najboljši Slovenec je bil(+1:14,9/0) na 25. mestu, medtem ko se je(+1:37,0/2), na koncu 35., prvi nastop na SP ponesrečil.Ponsiluoma je slavil prvič posamično in prvič na svetovnih prvenstvih. Bil je hiter v smučini, na strelišču pa brezhiben. Za 25-letnim Švedom iz Östersunda sta se srebra in brona veselila Francoza,(+11,2/0) in(+12,9/1), medtem ko je bil tokrat v leže nenatančni Norvežan(+22,5/2) peti. Tako kot na lanskem SP v Anterselvi.Vrh so krojili Švedi, Francozi in Norvežani, ki so zasedli prvih devet mest.je bil z enim kazenskim krogom četrti. Med deseterico sta se uvrstila tudiin. Na šesto mesto se je uvrstil Francoz, na osmo Šved, kar obeta odlično zasledovanje.Najboljši Slovenec je bil Miha Dovžan iz bližnjih Gorij na 25. mestu, ki je po zaslugi odličnega strelskega nastopa prišel do druge najboljše uvrstitve v karieri. Z zaostankom 1:14 minute ima tudi zelo solidno izhodišče za zasledovanje. »Jaz sem zadovoljen. Sploh s streljanjem, ker mi je končno uspelo zadeti vse strele. Že včeraj na treningu sem bil stoodstotno uspešen in sem to moral samo prenesti naprej. Sam se že veselim nedeljske tekme, kjer verjamem, da bom imel dobro izhodišče za še boljši rezultat,« je bil z novimi 16 točkami za svetovni pokal zadovoljen Dovžan.Do novih točk v svetovnem pokalu je prišel tudi Jakov Fak, ki pa je moral po vsakem strelskem postanku po enkrat v kazenski krog, česar mu ni uspelo nadomestiti v smučini in z zaostankom 1:37 minute je bil 35. »Obakrat sem zgrešil drugi strel. Preprosto sem še bolj jezen, ker nisem imel nobenih težav glede mraza, prstov. Še bolj mi je žal, ker se sprint navezuje tudi na zasledovalno tekmo in imaš potem avtomatično precej slabše izhodišče za naprej. Ampak zdaj je, kar je, in tega ne morem spremeniti,« je po tekmi povedal Fak.Povsem zadovoljen ni bil niti s tekom. »Ne glede na željo, da bi bil hitrejši, zaradi česar sem spreminjal frekvenco, ni šlo. Bilo je precej slabše kot na mešani štafeti. Ne vem, kaj naj rečem. Vse sem dal od sebe na tej progi, do zadnjega metra, a sem bil prepočasen.«Brez kazenskega strela je sprintersko tekmo končal tudi(+2:02,3/0), ki se je prav tako uvrstil na zasledovalno tekmo, kjer bo nastopilo najboljših 60 tekmovalcev. Tršan bo startal kot 51. Zadnji slovenski predstavnik,(+2:06,8/1) je enkrat zgrešil leže, a je bil po preboleli bolezni nemočen v teku. Končal je kot 54.V soboto bo na Pokljuki ženski sprint na 7,5 kilometra.