Slovenci brez Jakova Faka 11., na odru favoriti

Po sobotnem sporedu mešanih štafet in mešanih dvojic nedelja na uvodnem prizorišču biatlonske sezone 2024/25 ponuja klasični štafetni tekmi. Med moškimi zasedbami je slovenska četverica, v kateri tokrat ni bilo vodilnega aduta Jakova Faka, zasedla 1. mesto, slovenske ženske ekipe pa tokrat ni na štartu.

Na vrhu senzacije ni bilo, četudi se je Norveška po domala triletni vladavini tokrat morala zadovoljiti z 2. mestom. Francija, ki sicer prav tako že dolgo sodi med biatlonske velesile,se je veselila zmage. Na tretji stopnički so bili Švedi, tik pod njimi Nemci.

Med našimi tako ni bilo Faka, ki po novembrski bolezni še ni povsem nared, po lepem sobotnem 6.mestu v sobotnih mešanih dvojicah skupaj z Leno Repinc pa se bo zdaj pripravil za teden posamičnih preizkušenj v Kontiolahtiju.

Miha Dovžan je vnovič pokazal, zakaj si zasluži prvo mesto v štafeti. Z eno popravo je prvič strelišče zapustil kot sedmi, mesto obdržal, v zadnjem krogu pa ekipo popeljal na četrto mesto za Francijo, Norveško in Švico. Tudi Toni Vidmar je bil nekaj časa celo tretji, nato pa s puško popravljal enkrat, predal sicer kot deveti, a je bila peterica tekmovalcev zelo skupaj, kar je Lovro Planko na prvem streljanju izkoristil za začasno četrto mesto. Ko pa je moral na streljanju stoje popravljati kar tri zgrešene strele, je zdrsnil na 9. mesto.

»Prva štafeta je za nami. Počutil sem se zelo dobro in danes je treba pohvaliti tudi smuči, ker so bile resnično odlične. Stoje sem morda spravil vse v stres, vključno s samim seboj. Za en zgrešen strel sem potreboval tri poprave, a sem se izmazal brez kazenskega kroga,« je poudaril Planko.

Devetega mesta pa Matic Repnik obdržal. Mladi slovenski biatlonec se je pogumno spopadel z izkušeno konkurenco, v progi pa po dveh popravah vendarle ni bil dorasel najboljšim in tekmo je končal kot 11. »Pred tekmo sem bil kar precej nervozen, saj je bila za mene to druga štafeta in tekmoval sem v zadnji predaji, kar je bilo nekaj novega. Ko se je tekma začela, je nervoza izpuhtela in mislim da sem svoje delo dobro opravil. Smuči so bile zelo v redu, zato tudi pohvale serviserjem in vsem ostalim članom ekipe,« je dodal Repnik.