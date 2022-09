Slovenci zadovoljni nazaj iz Argentine, naslednja postaja Švica

Čez 40 dni se bo na ledeniku Rettenbach nad Söldnom z ženskim in moškim veleslalomom uradno začela 57. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Z velikimi cilji v novo sezono vstopajo predstavniki slovenske ženske in moške reprezentance za tehnični disciplini, za katerimi so odlične snežne priprave v Argentini.

Člani in članice reprezentance za slalom in veleslalom so po dveh letih premora zaradi pandemije novega koronavirusa v Ushuaiji znova izpeljali osrednji del snežnih priprav na novo sezono, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Courchevelu in Meribelu od 6. do 19. februarja. Smučarji in smučarke so na južni polobli prebili štiri tedne ter opravili zelo kakovosten trening v pravih zimskih razmerah.

Naslednja postaja v Švici

Na južni polobli so trenirali prvi slovenski veleslalomist, olimpijski podprvak Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Tijan Marovt ter Meta Hrovat, Ana Bucik, Andreja Slokar, Tina Robnik in Neja Dvornik. Vsi ti, z izjemo Marovta, ki veleslalomsko še ni dozorel, bodo slovenski kandidati za nastop na tirolski veleslalomski ledeniški uverturi v sezono konec oktobra.

Po koncu priprav in prihodu domov so danes na novinarski konferenci v Ljubljani strnili svoje misli. Reprezentanci se je v Argentini pridružila tudi Ilka Štuhec, ki trenira po svojem programu in je trenutno v La Parvi v Čilu, kjer so tudi člani slovenske ekipe za hitri disciplini Martin Čater, Miha Hrobat, Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik.

Tina Robnik, Meta Hrovat, Ana Bucik in Andreja Slokar pred lansko tekmo v Söldnu. FOTO: Matej Družnik

Andreja Slokar, ki je v minuli sezoni navdušila s petimi uvrstitvami v prvo deseterico v konkurenci svetovnega pokala, od tega dvema zmagama na paralelni tekmi in na finalnem slalomu, je dejala, da je zadovoljna, da se je lahko v Argentini nasmučala. Pred začetkom sezone pa si želi dobiti še tiste prave tekmovalne občutke.

Člane in članice reprezentance še ta mesec čaka še en sklop priprav na švicarskem ledeniku Saas Fee ter iskanje najboljših terenov za piljenje in stopnjevanje tekmovalne forme pred Söldnom.

S pripravami v Argentini je zadovoljna tudi Ana Bucik, ki je na novinarski konferenci ponosno pokazala zaročni prstan. »Pogoji so bili pravi zimski, raznoliki, zadnji teden je bil najbolj tekmovalen, lahko smo trenirali na mehkih in trdih podlagah, tako da upam, da se bo poznal napredek,« je dejala Goričanka, ki je bila v minuli sezoni najbolj konstantna v slalomu, v veleslalomu pa ima še nekaj prostora za izboljšave.

Na koncu je bilo že kar dobro

»Doktor veleslaloma«, Žan Kranjec, je priprave izkoristil zlasti za veleslalomski trening, treniral pa je tudi slalom in superveleslalom. »Smo dobro trenirali in smo dobra ekipa,« je dejal. Meta Hrovat, ki je prejšnjo sezono sklenila s poškodbo kolena ter menjavo trenerja, je zadovoljna, da se je lahko poleti dobro spočila ter da lahko znova trenira brez težav. »V Argentini smo lahko naredili kakovostnejše treninge kot na evropskih ledenikih. Zame je bil res dobrodošel ta daljši smučarski blok.«

Tudi Štefan Hadalin si želi, da bi sezono lahko izpeljal brez težav. »Čas v Argentini nam je zelo hitro minil. To je bila najkrajša Argentina doslej, optimistično gledam naprej.« Tina Robnik je lahko izkoristila odlične pogoje za trening. »Na koncu je bilo že kar dobro.«

Neja Dvornik je zadovoljna, da je lahko trenirala tudi s fanti, vendar pa se s Kranjcem v veleslalomu še ne more kosati. »Ne vem, če mi ga bo kdaj uspelo prehiteti,« je dejala. S partnerko Meto Hrovat pa super delujeta v »majhni ekipi« pod vodstvom Denisa Šteharnika.