Snežna kraljica jutri na prestol

Hrvaški organizatorji bodo skušali moški slalom na Sljemenu, prvo preizkušnjo za točke svetovnega pokala alpskih smučarjev v letu 2022, izpeljati v četrtek, so potrdili na spletni strani Mednarodne smučarske zveze (FIS). Današnjo slalomsko preizkušnjo so odpovedali zaradi slabega stanja snežne podlage, predvsem v spodnjem delu proge Crveni spust.

Ne glede na to, koliko truda so organizatorji vložili, da bi podlago ohranili v trdnem stanju, so izjemno visoke temperature preteklih dni naredile svoje in ogrozile tekmo, na koncu pa tudi povzročile odpoved tekme, ki jo bodo skušali izpeljati v četrtek, saj organizatorji upajo, da bo po otoplitvi sledila ohladitev z zimskimi razmerami. To naj bi bila 13. izvedba moškega slaloma za lovoriko snežne kraljice. Absolutni rekorder po številu zmag na tej tekmi je Avstrijec Marcel Hirsher, ki je petkrat pokoril konkurenco na Sljemenu.

Hadalin v pogon

Na štartnem seznamu sta tudi Slovenca Žan Kranjec in Štefan Hadalin, ta se vrača v karavano po težavah s hrbtom. Hadalin ima štartno številko 19, Kranjec 34. Če bodo razmere dopuščale izvedbo tekmovanja, je začetek prve vožnje jutri predviden ob 15.45, finale najboljše trideseterice pa se bo začel ob 18.40.

Iz Zagreba se bo karavana svetovnega pokala alpskih smučarjev odpravila v Adelboden v Švici, kjer bo v soboto veleslalom in v nedeljo še slalom. Kranjec je leta 2020 v Adelbodnu kot prvi Slovenec zmagal na tem prestižnem veleslalomu. Žensko tekmo so v torek uspeli izpeljati, kljub za ta čas leta pretoplemu vremenu in vetru, ki je motil tekmovalke. Še tretjič po vrsti je zagrebški slalom osvojila Slovakinja Petra Vlhova, najboljši Slovenki sta bili Ana Bucik na osmem in Neja Dvornik na 18. mestu. Tekmovalke so se pritoževale, da so prvič vozile po listju, saj je veter na progo natrosil odpadlo listje.