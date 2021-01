Šok za Anžeta Laniška, obstal že v kvalifikacijah

Bischofshofen – Kako tanka je črta, ki v smučarskih skokih loči uspeh od neuspeha, so pokazale tudi kvalifikacije v Bischofshofnu. V tej sezoni najboljšemu slovenskemu reprezentantu Anžetu Lanišku, ki je v nedeljo na Bergislu navdušil s sijajnim drugim mestom, se je danes nastop povsem ponesrečil, tako da je pristal že pri 108 metrih. Z 52. mestom se sploh ni uvrstil na jutrišnjo zadnjo tekmo 69. novoletne turneje, ki se bo začela ob 16.45.



Na njej bodo nastopili le štirje naši skakalci, in sicer Žiga Jelar (127 m/21. kvalifikant)), Domen Prevc (122 m/33.), Tilen Bartol (123 m/37.) in Peter Prevc (120,5 m/40.). Kvalifikacijsko lestvico je sicer preskočil tudi Cene Prevc (122 m), ki pa so ga naknadno diskvalificirali zaradi neustreznega dresa. Najboljši v kvalifikacijah je bil vodilni v seštevku turneje, Poljak Kamil Stoch (138 m), ki je tako le še potrdil vlogo glavnega kandidata za osvojitev zlatega orla.

Lanišek želel počakati mizo, Hrgota zelo razočaran

»Danes sem bil v obeh prejšnjih skokih za trening prezgoden, tako da sem v kvalifikacijah res želel počakati na mizo, pa se je vse skupaj zalomilo. Za nazaj zdaj ne morem ničesar spremeniti, lahko pa se popravim v prihodnje. Gremo naprej,« je v izjavi za nacionalno televizijo dejal Lanišek po ponesrečenem nastopu .



»Tokrat se fantje že s prvim skokom nekako niso ujeli s skakalnico. Edina svetla točka kvalifikacij je Jelar, ki je znal narediti preskok in je v kvalifikacijah bolje skakal. Drugi pa so skakali, kot da bi se vrteli v krogu. Res je, da je ima Bischofshofen malo specifično skakalnico, a še poleti so naši fantje na pripravah tu dobro skakali,« je po kvalifikacijah dejal slovenski selektor Robert Hrgota in dodal: »Sem zelo razočaran, ampak za jutri si želim, da bi vsi štirje vsaj malo dražje prodali svojo kožo.«

