Sölden ima dovolj snega za uvod v smučarsko sezono

Nič več ni ovir za 30. obletnico začetka svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je namreč danes prizorišču prižgala zeleno luč. Na ledeniku je dovolj snega za tekmovanja. Danes zjutraj je bila višina snežne odeje 57,7 centimetrov.

Pri Fisu so po opravljeni inšpekciji v Söldnu razglasili varno izvedbo ženskega in moškega veleslaloma 28. in 29. oktobra.

»Kljub dolgotrajnim in nadpovprečnim temperaturam je naši ekipi uspelo pravočasno odlično pripraviti progo svetovnega pokala in zagotoviti tudi proge za javno smuko,« je za avstrijsko tiskovno agencijo APA pojasnil Jakob Falkner, vodja organizacijskega odbora v Söldnu.

Generalni sekretar avstrijske smučarske zveze Christian Scherer pa je dodal: »Začetek svetovnega pokala v Söldnu nima le športne komponente, je prvi močan znak zime in ima velik gospodarski pomen za smučarsko industrijo, zimski turizem in s tem za celotno Avstrijo.«