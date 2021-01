Spogledoval se je s tremi do 15. mesta, zdaj bo lahko vesel že z enim

2,5

točke je ločilo Anžeta Laniška od 50. mesta v kvalifikacijah in nastopa na jutrišnji tekmi v Bischofshofnu.

Hrgota: Slab dan za našo ekipo

Skoki Novoletna Turneja 20-21 Foto Gm Igd

Poljskemu šampionu Kamilu Stochu najbolje kaže v boju za »zlatega orla«. FOTO: Christof Stache/AFP



Najbolje kaže poljskemu asu Kamilu Stochu

Ljubljana – Da je v smučarskih skokih resnično možno prav vse, je pokazalo tudi današnje merjenje moči »orlov« v Bischofshofnu. V tej sezoni najboljši slovenski reprezentantje namreč le dva dni po odličnem drugem mestu na tekmi za svetovni pokal v Innsbrucku obstal že v kvalifikacijah na skakalnici Paula Ausserleitnerja. Tako bo z visokega 6. mesta v seštevku 69. novoletne turneje močno nazadoval po lestvici. Utegne se zgoditi, da bo zdrsnil celo za 21. mesto, kar je njegova najvišja skupna uvrstitev na tem tekmovanju (iz 2019/20).Toda še na uradnem treningu ni prav nič kazalo na Laniškov spodrsljaj; s 133,5 in 131 metri je imel namreč četrti in enajsti dosežek. V kvalifikacijah pa se mu je nato nastop (108 m/52. mesto) povsem ponesrečil, nakazal ga je že zanj nenavaden položaj v počepu na odskočni mizi.To je nemudoma opazil tudi legendarni, olimpijski prvak iz Lake Placida 1980 in podprvak iz Innsbrucka 1976. »Anže je odskočil prepozno, zaradi česar je šla vsa sila v prazno. Za nameček je imel slabe razmere v zraku, v katerem potem niti s svojimi izjemnimi letalnimi sposobnostmi ni mogel nadomestiti zamujenega,« je razložil 62-letni Avstrijec, strokovni komentator na nemški televizijski postaji ZDF.Slovenski junak Bergisla je tudi sam takoj vedel, kaj je storil narobe. Potem ko je v obeh serijah za trening odrinil prezgodaj, je želel v kvalifikacijah bolj počakati mizo, kar se mu maščevalo. Napaka ga je drago stala – nastopa na velikem finalu novoletne turneje, na katerem bodo jutri (z začetkom ob 16.45) nastopili zgolj štirje Slovenci.V kvalifikacijah je bil naš najboljši nekoliko presenetljivo, ki je s 127 metri pristal na 21. mestu,je (122 m) je bil 33., štiri mesta za njim se je uvrstil(123 m),pa se je vidno nezadovoljen po čeladi udaril po skoku, dolgem 120,5 metra, ki mu je prinesel 40. mesto. Kvalifikacijsko lestvico je sicer preskočil tudi(122 m), ki pa so ga naknadno diskvalificirali zaradi neustreznega tekmovalnega dresa.Velikega razočaranja po polomu ni skrival niti glavni trener slovenske reprezentance. »Na žalost je za našo ekipo zelo slab dan, Ceneta so diskvalificirali, Anžetu pa se je skok v kvalifikacijah ponesrečil. Toda glave gor! Na tekmi imamo štiri fante, ki bodo pokazali višjo raven in s pozitivno noto poskusili zaključiti novoletno turnejo,« je kljub vsemu optimistično razmišljal 32-letni Velenjčan, ki se je še dan prej – glede na izhodišča najboljših slovenskih skakalcev v točkovanju turneje po treh postajah (6. Lanišek, 11. P. Prevc, 18. C. Prevc) – spogledoval z dvema našima tekmovalcema med deseterico in celo s tremi med petnajsterico. Zdaj bo lahko vesel, čo bo imel v končni razvrstitvi tekmovanja štirih skakalnic enega varovanca do desetega mesta.Glavni kandidat za osvojitev »zlatega orla« pa ostaja vodilni, ki je z zelo lepim nastopom (138 m), za katerega mu je češki sodniknamenil celo dvajsetico, v svojo korist odločil kvalifikacije. A poljski šampion, ki seveda ni prezrl Laniškovega spodrsljaja, ostaja previden.»Tokratni rezultat še nič ne pomeni za tekmo. Vesel sem, da mi je v kvalifikacijah uspel zelo dober skok, toda jutri je nov dan in prinaša nove izzive,« je opozoril Stoch, ki je imel danes pičle 0,6 točke naskoka pred drugouvrščenim(137 m) in le desetinko več pred tretjeuvrščenim(140,5 m). V seštevku turneje ima sicer 33-letni Poljak pred najbližjim zasledovalcem, rojakom(134,5 m/6.), že zajetne 15,2 točke zaloge.