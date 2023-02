Štirje Slovenci v boj na šprinterski preizkušnji v Oberhofu

Na njem bodo nastopili tudi štirje Slovenci, in sicer Jakov Fak, Alex Cisar, Toni Vidmar in Lovro Planko. Preizkušnja se bo začela ob 14.30. Slovenska četverica se bo skušala na prvi posamični preizkušnji tega SP v moškem delu približati izidu Polone Klemenčič, ki je dan prej na šprintu zasedla osmo mesto.

Glavni trener slovenske ekipe, Nemec Ricco Gross se zaveda, da v športu priložnost potrebujejo mladi in nadarjeni tekmovalci. V četverico, ki ima pravico nastopa na tekmi svetovnega prvenstva, je tako uvrstil kar tri mlade tekmovalce in pa najizkušenejšega Faka.

»Danes sem opravil prvi pravi trening hitrosti. Nisem se še počutil najbolje, a upam, da je bil današnji trening dobra popotnica za šprint,« je uvodoma za Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) dejal Fak. »Proge so tukaj zelo zanimive in zahtevne, so vse počasnejše. Želim si, da se mi bo uspelo zbrati na strelišču in potem bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je v napovedih previden najboljši slovenski biatlonec.

»Jakov še ni najboljši, a po današnji regeneraciji mislim, da bo pripravljen za jutrišnjo tekmo. Mlajši tekmovalci niso imeli težav in za njih si želim, da jim uspe najboljši nastop ter da izboljšajo svoje najboljše uvrstitve do sedaj,« pa je želje za SZS predstavil Gross.

Najboljša šestdeseterica s šprinta bo imela pravico nastopa tudi na nedeljski zasledovalni preizkušnji.