Sven Hannawald: Zlata sova, kaj je to?

V nadaljevanju preberite:

»Nezaslišano,« pravi nemška smučarka skakalka Luisa Görlich in dodaja: »Ob tem tudi nismo dobile pojasnila, to je resnično prava škoda. Gre za razvoj našega športa. Medtem, ko moški skačejo na turneji štirih skakalnic, smo same imele tekmovanje v Beljaku. Medtem, ko Karl Geiger in druščina pred 40.000 gledalci doskakujejo na približno 140 metrih, same skačemo z običajne naprave na Koroškem, ob vsem tem se lahko le nasmehneš. Tekmi v Lillehammerju (velikost skakalnice 140 m) in Titisee-Neustadtu (142) sta na prizorišču in prek televizijskih ekranov pokazali, da je pravi čas za turnejo štirih skakalnic za ženske. Glede na to je nezaslišano, da so v dobi enakopravnosti glede spolov preložili odločitev o uvedbi turneje!« Pri zdajšnji silvestrski turneji sta denimo težava po velikosti majhni skakalnici v Beljaku (98 m) in na Ljubnem (94).