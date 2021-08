SZS: Ljubo Jasnič ni več predsednik panoge

Na petkovi dopisni seji so potrdili odstop Ljuba Jasniča, je sporočila Smučarska zveza Slovenije. Jasnič je bil 16 let predsednik zbora in odbora smučarskih skokov ter nordijske kombinacije. Njegovo mesto do naslednjih volitev, ki bodo januarja prihodnje leto, prevzema Borut Meh.



»G. Ljubo Jasnič, ki je kot predsednik panoge smučarskih skokov in nordijske kombinacije deloval 16 let, je na 19. redni seji Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je potekala konec julija, sporočil, da zapušča svoj položaj. Na današnji dopisni seji Zbora je bil njegov odstop potrjen, imenovan pa je bil novi predsednik panoge, g. Borut Meh, ki bo funkcijo opravljal do izvolitve novega na rednih volitvah v mesecu januarju, 2022,« poroča spletna stran krovne smučarske zveze.

