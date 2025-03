Tako srečna, da z lahkoto nosi tudi težki globus

V nadaljevanju preberite:

Nika Prevc je tudi za konec zablestela v vsem sijaju. Na zadnji tekmi smučarskih skakalk v predolimpijski sezoni 2024/25 v Lahtiju je vnovič pokazala svoje veliko mojstrstvo in v obeh serijah na veliki napravi Salpausselkä (HS-130) poletela najdlje (128 m in 133,5 m). Za razliko od četrtkove preizkušnje pa je včeraj obakrat pristala še v telemark in se veselila zmage z rekordno prednostjo, s katero je kronala nepozabno sezono presežkov. Slovensko slavje je v tem znamenitem finskem smučarskem središču dopolnila Ema Klinec, ki se je za slovo od zime izkazala s tretjim mestom.