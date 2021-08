Tande opravil prve skoke po grozljivem padcu v Planici

Norveški smučarski skakalec, ki je konec letošnjega marca grdo padel na letalnici v Planici, spet vadi na skakalnici. »Vikingi« so na družbenem omrežju instagram objavili posnetek njegovega prvega skoka po petih mesecih, pod katerega so pripisali: »Uganite, kdo je nazaj na skakalnici po padcu v Planici?«Tande pri skoku na srednji napravi na Holmenkollnu (HS-106) ni imel nikakršnih težav. Kakor je že sam povedal pred časom, se grozljivega padca na finalu svetovnega pokala na letalnici bratov Gorišek, po katerem so ga morali celo oživljati, ne spominja. Potem ko so mu reševalci takoj po strmoglavljenju nudili prvo pomoč, so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski Univerzitetni klinični center, v katerem je več dni preživel v umetni komi.Če odmislimo zdrobljeno ključnico in modrice po celem telesu, jo je na srečo odnesel odnesel brez večjih posledic. Po vrnitvi v domovino je 27-letni Norvežan kmalu začel krepiti telesno pripravljenost in dal vedeti, da se je trdno odločen vrniti v svetovni vrh.»Končno sem spet nazaj! Pričakoval sem sicer, da se bom prej vrnil na skakalnice, toda okrevanje je zahtevalo svoj čas. Ko sem se preoblačil v dres, sem bil bolj živčen kot običajno, na štartni klopi pa je bilo enako kot pred padcem. Med skokom pa sem spet neizmerno užival,« je razkril Tande.