Tandejeva pravljica v Klingenthalu: Občutek je neverjeten

Norvežan, ki je bil po grozljivem padcu na finalu sezone v Planici konec marca še v umetni komi, se je v nedeljo, osem mesecev po nesreči, spet povzpel na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Sedemindvajsetletni Daniel Andre Tande je v težkih razmerah pristal pri 130,5 in 141,5 metra – najdaljši daljavi finala – ter bil na dobri poti celo do zmage, na koncu ga je za 2,6 točke ugnal Japonec Rjoju Kobajaši.

»Težko je pojasniti, kaj mi ta rezultat pomeni, a občutek je neverjeten. Takšni trenutki so razlog, zakaj še vedno tekmujem in vztrajam v tem športu. Veselje ob dobrem nastopu je nekaj najboljšega,« je po nastopu za uradno spletno stran tekmovanja povedal Tande.

»Na začetku sezone mi je zadoščalo že zgolj to, da sem spet lahko tekmoval, občutek, ki ga imam zdaj, ko sem se tako kmalu spet vrnil na stopničke, je težko razložiti,« je dodal Norvežan po drugem mestu.

Boril se je za življenje

Četudi je ostal brez zmage, gre za izjemno vrnitev nekdanjega svetovnega prvaka v smučarskih poletih, ki je marca v Planici doživel pravo dramo in se celo boril za življenje. Po grozljivem padcu na letalnici bratov Gorišek je bil Tande več dni v umetni komi v UKC Ljubljana. Utrpel je zlomljeno ključnico, imel predrto pljučno krilo, zdravniki pa so mu odkrili štiri možganske krvavitve.

Toda Tande si je opomogel, predvsem pa hitro postal nestrpen. Njegov trener Alexander Stöckl je povedal, kako kmalu po padcu ga je spet vleklo na vrh skakalnic. Konec avgusta je opravil prve skoke po nesreči, septembra pa že uspešno tekmoval v celinskem pokalu.

V olimpijski zimi iz tekme v tekmo napreduje in je trend rasti lepo viden. Na začetku sezone se je uvrščal med 20. in 30. mestom, zdaj, dobra dva tedna pred prvim vrhuncem na novoletni turneji štirih skakalnic, pa je že skočil na stopničke. Zadnjo posamično zmago je sicer Tande dosegel novembra 2019, pred Klingenthalom in nesrečo v Planici pa je na stopničkah nazadnje stal na posamični tekmi 30. januarja v Willingenu, z norveško ekipo pa je zmagal 20. februarja v Rasnovu.