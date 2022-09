Therese Johaug se bo preizkusila v vlogi komentatorke

Večkratna olimpijska prvakinja in svetovna prvakinja v smučarskem teku Therese Johaug, ki je letos marca tekaške smuči odložila v kot, bo od prihajajoče zime do leta 2026 strokovna komentatorka za smučarski tek na norveški javni televiziji NRK, je poročala poljska tiskovna agencija PAP.

Štirinajstkratna svetovna prvakinja je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu osvojila tri zlate kolajne, eno zlato pa ima tudi z iger v Vancouvru 2010. Četrtega marca je 34-letna šampionka napovedala, da se bo tekmovalno upokojila. Vsega skupaj je osvojila šest olimpijskih kolajn, tudi srebrno in bronasto, osvojila je tudi tri velike kristalne globuse kot zmagovalka skupnega seštevka v svetovnem pokalu v smučarske teku, ima tudi pet malih globusov.

V svoji karieri, v kateri je zabeležila tudi 83 posamičnih zmag v svetovnem pokalu, je doživela tudi nekaj razočaranj. Največje je bila 18-mesečna prepoved tekmovanj, ker je bila pozitivna na steroid, ki naj bi ga zaužila z uporabo kreme, to ji je pripisal reprezentančni zdravnik. Športno arbitražno sodišče (Cas) ji ni očitalo goljufanja, ampak jo je spoznalo za krivo malomarnosti. Norveška radiotelevizija ima pravice za prenos svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju prihodnje leto v Planici in leta 2025 v norveškem Trondheimu.

»Za Trondhem sem še posebej vesela, ker prihajam iz te regije in sem celo razmišljala, da bi se udeležila tega prvenstva, a so prevladali moji zasebni načrti,« je povedala tekačica. »Kljub temu se počutim v nelagodnem položaju. Pozimi, to je bilo zame dejansko 'včeraj', sem bila še pod komentatorsko presojo NRK in sem kot športnica dajala izjave in intervjuje, zdaj pa se bom preselila na drugo stran ter bom spraševala svoje športne kolega in kolegice,« je dejala Johaugova.

Pojasnila je, da ima po 15 letih tekmovanja v reprezentanci veliko znanja, predvsem iz zakulisja, in prav te poudarke namerava posredovati tudi norveškemu občinstvu.