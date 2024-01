Tim Mastnak v Scuolu le za olimpijskim prvakom

Slovenski deskar Tim Mastnak je bil drugi v paralelnem veleslalomu za svetovni pokal v švicarskem Scuolu. V velikem finalu se je pomeril z Avstrijcem Benjaminom Karlom, olimpijski zmagovalec iz Pekinga 2022 ga je ugnal za devet stotink. Tako je bilo tudi na OI pred dvema letoma, ko je bil Mastnak srebrn.

Mastnak je bil najboljši v kvalifikacijah. Žan Košir je bil 14., Rok Marguč pa se na 21. mestu ni uvrstil v izločilne boje. Košir je v osmini finala izločil Italijana Edwina Ciorattija, ki je odstopil, Mastnak pa Japonca Masakika Shibo. Koširja je v četrtfinalu ugnal Avstrijec Andreas Prommegger.

Mastnak je bil v četrtfinalu boljši od Avstrijca Arvida Aunerja, v polfinalu pa je prekosil še Italijana Ronalda Fischnallerja. Slednjega je v malem finalu za tretje mesto premagal Prommegger za 23 stotink.

Karl je največji uspeh na OI dosegel z zlato kolajno pred dvema letoma v kitajski prestolnici. Zadnjega od petih zlatih odličij na svetovnih prvenstvih si je priboril leta 2021 za Rogli, kjer je bil najboljši v paralelnem slalomu.

Dvaintridesetletni Mastnak je v tokratnem finalu nekoliko bolje začel, a ga je šest let starejši Karl v drugem delu prehitel in majhno prednost zadržal do konca.

Celjan je eno od treh zmag v svetovnem pokalu dosegel prav v Scuolu 10. marca 2018, prav tako v paralelnem veleslalomu je bil najboljši še 13. decembra 2018 v italijanski Carezzi in 23. februarja 2019 v kitajskem Secret Gardnu.

Devetič je stopil na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, pred tem zadnjič 11. decembra 2022 v nemškem Winterbergu, skupno pa je tretjič osvojil drugo mesto. Poleg srebra na OI v Pekingu je bil drugi tudi na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Park Cityju.