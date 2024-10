Timi Zajc v dežju in vetru pokazal mojstrstvo

Svetovni prvak v smučarskih skokih Timi Zajc je v Klingenthalu s 137 metri dobil zadnje kvalifikacije v letošnji sezoni poletne velike nagrade. Na jutrišnji finalni posamični tekmi sezone bodo skakali še trije naši orli, Anže Lanišek, Žiga Jelar in Domen Prevc.

V vetrovnem in deževnem Klingenthalu je Zajc vnovič dokazal dobro formo v tem trenutku in je s 137 metri ter 133,2 točkami dobil kvalifikacije pred jutrišnjo zadnjo tekmo letošnje poletne velike nagrade v posamični konkurenci. Drugo mesto je zasedel Japonec Rjoju Kobajaši s 135.5 metri in 129,0 točkami, tretji je bil Švicar Gregor Deschwanden s 133 metri in 126,8 točkami.

Na tekmo so se uspešno kvalificirali še trije naši orli. Anže Lanišek je s 122 metri in 112,1 točkami zasedel 18. mesto, Žiga Jelar je s 118.5 metri in 99,1 točkami končal na 34. mestu, Domen Prevc je bil 44. s 117 metri in 89,6 točkami. Žal se skok ni posrečil mlademu Maksimu Bartolju, ki je s 116 metri in 79,1 točkami zasedel 54. mesto med 64 skakalci v konkurenci.

Pred kvalifikacijsko serijo so izvedli eno in pol serije za trening, druga je bila namreč prekinjena po 35 skakalcih zaradi neugodnih vetrovnih razmer. V prvi je bil najboljši Marius Lindvik s 140.5 metri pred rojakoma Johannom Andrejem Forfangom s 136 in Halvorjem Egnerjem Granerudom s 138.5 metri. Zajc je s 132.5 metri imel 8. oceno, Lanišek s 122.5 metri 22., Prevc 27., skočil je 119 metrov, Bartolj pol metra dlje za 28. oceno, Jelar pa je pristal pri 110 metrih za 51. oceno serije.

Tekma, zadnja posamična v tem poletju, se bo jutri v Klingenthalu začela ob 16. uri.