Tina Maze: Tudi telefoni botrujejo poškodbam

Naša najuspešnejša alpska smučarka doslej Tina Maze se je v pogovoru za vodilni švicarski resni časnik Neue Zürcher Zeitung dotaknila tudi številnih poškodb med smučarsko karavano v tej zimi in kot pomemben razlog podčrtala dnevno obremenjenost s pametnimi telefoni.

»Pa ne gre le za smučanje, zaradi teh naprav je več poškodb tudi drugje ter tudi nesreč v prometu. Veliko dragocenega časa nam odvzamejo gledanje v zaslon treh telefonov, pisanje in prejemanje različnih sporočil. Ni več zbranosti. Nekoč sem v tem času umirjeno razmišljala, kaj sem v tistem dnevu storila dobro, kaj bi lahko izboljšala. In ko sem začela uporabljati pametni telefon, je bila raven mojega smučanja za 20 odstotkov slabša,« je dejala dvakratna olimpijska zmagovalka in lastnica velikega kristalnega globusa z rekordnim številom točk (2414).