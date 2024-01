Tina Maze in Tomba, Dončić pritegnil tudi Viniciusa in Bellinghama

V zadnjih dneh so nagovorili svoje sledilce na omrežju instagram številni slovenski in tuji športniki, izbrali smo jih le pet. Med drugimi so bili denimo dejavni tudi Luka Dončić, Anže Kopitar oziroma Los Angeles Kings, Georgina Rodriguez, Tina Maze in Nika Prevc. Največ všečkov je logično zbrala objava Luke Dončića ob doseženih 73 točkah, med drugim so se javili sloviti nogometaši Toni Kroos, Paulo Dybala, Vinicius Junior, Jude Bellingham, oglasila se je tudi beograjska Crvena zvezda.

Nika Prevc FOTO: Instagram

Nika Prevc @nikaprevc

Ozrta na vas.

Luka Dončić FOTO: Instagram

Luka Dončić @lukadoncic

Posebna noč. Posebna ekipa. #73

Georgina Rodriguez FOTO: Instagram

Georgina Rodriguez @georginagio

Blagoslovljena, srečna pri 30. #Maldivi

Tina Maze FOTO: Instagram

Tina Maze @tinamaze83

Zelo mi je žal za punce, ki ta konec tedna niso prišle do cilja in upam, da se boste kmalu vrnile v @cortinaskiworldcup! Jaz se spominjam sedenja za isto mizo z otroškimi idoli s kozarcem vina in tonami nasmehov! #hvaležna @albertotomba_official @kristianghedina #deborahcompagnioni

Anže Kopitar FOTO: Instagram