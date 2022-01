Tretjič zapored lisičke v gorenjski lov na plen

Kar nenavadno je obdobje letošnje Zlate lisice, tekme z dolgo in spoštovanja vredno tradicijo od tiste prve mariborske, leta 1964. Niti takrat niti še krepko pozneje ga ni bilo vedeževalca, ki bi si mislil, da bo muhasto vreme tako pogosto dogodek premikalo s Štajerskega v bolj zasneženo zgornjo Gorenjsko ter da se bo povrh že tej nevšečnosti pridružil še zlovešči virus. Toda v tem čudnem novem vsakdanu je najbolj pomembno, da tekma spet bo. Tako danes v veleslalomu kot tudi jutri v slalomu tudi z visokimi slovenskimi cilji.

Slednji bi bili še višji, ko bi bila ob prihajajočem koncu tedna v podkorenski štartni hišici tudi Andreja Slokar. Toda 24-letni Ajdovki jo je zagodel zlovešči virus in jo med odštevanjem do izziva podkorenske strmine obdržal v domači karanteni. Tako bo pač morala iz sobe spremljati dogajanje v Kranjski Gori. »Prav natančno njenega zdravstvenega stanja še ne poznam, ni pa kakšnih hujših simptomov,« je ob včerajšnjem srečanju z novinarji, zaradi novonastalega epidemiološkega stanja zgolj na daljavo prek sistema zoom, poudaril Sergej Poljšak, glavni trener slovenskih alpskih smučark.

Terminski spored programa v Kranjski Gori Tako današnji veleslalom kot jutrišnji slalom bosta na prvi progi ob 9.30 in nato na drugi ob 12.30. Tekmo bo danes odprla lanska zmagovalka Marta Bassino, sledile ji bodo Tessa Worley, Mikaela Shiffrin in Petra Vlhova. Številke Slovenk: 14 Meta Hrovat, 22 Ana Bucik, 26 Tina Robnik, 42 Neja Dvornik, 59 Nika Murovec, 60 Lina Knific.

In ne glede na odsotnost omenjene reprezentantke, ki je sicer največje odkritje minule sezone in tako posledično tudi kandidatka za vrhunski dosežek na bližajočih se olimpijskih igrah, je pri domači ekipi še vedno precej optimizma v pričakovanju tako današnjega kot tudi jutrišnjega dneva. Za uvod bodo lisičke lovile veleslalomski plen, nedeljsko jutro, v Podkornu zanesljivo hladno z vsaj 10 stopinjami pod lediščem, pa nato ponuja še slalom.

Tudi v Trbižu

brez pravega treninga

Za uvod bo danes pod posebnim drobnogledom Meta Hrovat, prav na tej progi je bila že dvakrat tretja, doma je le nekaj minut hoje od ciljnega prostora. »Kot domačinka se seveda ne branim gostovanja Zlate lisice,« se je nasmehnila, se pa tudi v hipu zresnila, saj se dobro zaveda, da v tej sezoni po začetku sodelovanja s cenjenim italijanskim strokovnjakom Liviom Magonijem še zdaleč ni uresničila začrtanih visokih ciljev: »Dobro, na polovici smo, preplaha ne potrebujem. Veliko časa sem namenila spremembam v tehniki, verjamem svojemu smučanju in puške še ne mečem v koruzo.« Dejansko pa ji prizorišče, ki ga med vsemi tekmovalkami najbolje pozna, ponuja imenitno priložnost za zasuk.

Tretjo sezono zapored so se lisičke s Pohorja preselile v Kranjsko Goro. FOTO: Matej Družnik/Delo

Predvsem pa bi v letošnjem primeru to bila lahko lepa Metina prednost, saj tekmice niti niso mogle preizkusiti sedanje proge. Pol metra novozapadlega snega je namreč zavoljo ureditve terena za tekmo botrovalo odločitvi o petku brez uradnega treninga. Slovenske lisičke so se tako za vadbo preselile v bližnji Trbiž, onstran meje v Italijo. »Tako kot Francozinje in Italijanke so poskusile tudi naše smučarke, pa tudi tu ni bilo utrjene proge, tako da je bilo mogoče le prosto smučanje,« je povedal omenjeni trener.

Prav vesela sem, da je Zlata lisica ostala v Sloveniji. Ana Bucik

Današnje tekme se veseli tudi povratnica po poškodbi rame Tina Robnik, ki ji je sploh ta strmina med ljubšimi, jutrišnji slalom prinaša novo priložnost Ani Bucik, z 8. mestom pred dnevi v Zagrebu najboljši Slovenki. »Prav vesela sem, da je tekma vendarle ostala v Sloveniji,« je poudarila in ponudila precej optimizma: »V zadnjem se počutim dobro ...«