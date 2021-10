Tri ure kričala zaradi Livia Magonija, zadnja sezona pravi masaker

Nedavno je izšla avtobiografska knjiga o Petri Vlhovi, najboljši alpski smučarki na svetu, ki je v minuli sezoni osvojila tudi veliki kristalni globus. Slovaška smučarka je v knjigi opisala veliko zanimivih podrobosti iz svoje kariere, med drugim se je dotaknila tudi nekdanjega trenerja Livia Magonija, ki v novi sezoni trenira slovensko smučarko Meto Hrovat.

Vlhova je namreč končala sodelovanje z Italijanom, novica je bila za nekatere presenetljiva, toda v knjigi je Slovakinja razkrila prave razloge za konec njunega sodelovanja.

»Prva leta z Magonijem fantastična, zadnje masaker«

»Prva tri leta z Magonijem so bila fantastična. Odkril mi je nov svet in me poučeval, toda postopno so se stvari začele slabšati in je šlo le še navzdol. Zadnja sezona je bila denimo zame pravi masaker. Če bi nadaljevala z njim, bi lahko tekmovala še dve leti, nato pa prenehala zaradi izgorelosti in izmučenosti,« je zatrdila Petra Vlhova.

»Do mene se je obnašal kot do stroja, ne kot do ženske, ki premore tudi čustva in ima lahko slabše dni. Nikdar ni bil zadovoljen, prizadel je tako mene kot ljudi, ki so mi blizu, to pa gotovo ni bilo dobro. Kadar sem mu verjela, se je to vrnilo kot bumerang. Zanj v resnici nikdar nisem bila dovolj dobra,« je pojasnila slovaška športnica.

»Psihološko me je zlomil, kričala sem tri ure!«

Vlhova se je odzvala tudi na besede Magonija v italijanskih medijih, v katerih je izjavil, da Slovakinja ne more več napredovati, saj tega nima v svojem DNK. »Sprva nisem vedela, za kaj gre. Prevedla sem si tekst in ga prebrala. Psihološko me je zlomil, kričala sem tri ure! Po tem sem poklicala brata in mu povedala, da je konec sodelovanja z Magonijem, pri tem pa sem vseskozi preklinjala v telefon. Od tistega sem Magonija zasovražila, saj mi je uničil veselje ob osvojitvi kristalnega globusa,« je dodala Petra Vlhova.