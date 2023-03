Uroš Velepec v novi sezoni glavni trener nemških biatloncev

Mark Kirchner po 13 letih nepričakovano zapušča mesto glavnega trenerja nemške moške biatlonske reprezentance. Nemška tiskovna agencija DPA poroča, da bo njegov položaj zasedel njegov dosedanji pomočnik, slovenski strokovnjak Uroš Velepec.

»Vse do zadnjega sem imel veliko veselja pri delu z reprezentanco. A prišel je čas, da se umaknem in dam priložnost za nove ideje in impulze,« 52-letnega Kirchnerja povzemajo mediji.

Petinpetdesetletni Velepec bo pri pripravi reprezentance tesno sodeloval z nekdanjim odličnim nemškim tekačem Jensom Filbrichom, ki je zadolžen za fizično pripravo in tekaško tehniko. Kirchner, trikratni olimpijski prvak v biatlonu, pa se bo vključil v delo z mladimi selekcijami.

Ni skrivnost, da je Velepec pred velikanskim izzivom, saj nemškemu biatlonu v zadnjih letih v moški konkurenci manjkajo uspehi. Nazadnje so se opekli na letošnjem prvenstvu v domačem Oberhofu, kjer je moška vrsta prvič po letu 1976 ostala brez odličja. Kirchner je očitno spoznal, da bo za preporod potreben drugačen pristop.