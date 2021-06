Urs Lehmann: Pri Avstrijcih beseda ne velja

Poročali smo že, da je bil iz slovenskega zornega kota volilni kongres Mednarodne smučarske zveze uspešen, saj je Enzo Smrekar, predsednik SZS, postal član izvršnega odbora. Pa to ne glede na ugled Slovenije na smučarskem zemljevidu to ni bilo povsem samoumevno, saj so nekatere dežele, denimo Kanada, po dolgih letih na tej ravni izgubile svojega predstavnika. Novi predsednik pa je postal, in sicer že po prvem krogu, poslovnež Johan Eliasch.



Šved je predsednik ijn izvršni direktor podjetja Head. Ob izvolitvi pa so bili najbolj razočarani Švicarji, ki so stavili na svojega kandidata, nekdanjega reprezentanta Ursa Lehmanna. »Nekateri so nam obrnili hrbet, obljubili glas, nato pa ravnali drugače. Denimo Avstrijci, pri katerih očitno beseda ne velja,« je poudaril Lehmann, svetovni prvak v smuku leta 1993.

