Urša Bogataj le za Marito Kramer

Avstrijska smučarska skakalka Marita Kramer je s skokom, dolgim 140 metrov, prepričljivo v svojo korist odločila kvalifikacije za jutrišnjo tekmo svetovnega pokala v Klingenthalu. Odlično sta se odrezali tudi Urša Bogataj (132,5 m) in Nika Križnar (132,5 m), ki sta pristali na drugem oziroma četrtem mestu.

Med obe Slovenki se je vrinila tretjeuvrščena Norvežanka Silje Opseth (139,5 m). Med najboljšo deseterico je od šesterice naših reprezentantk skočila tudi Špela Rogelj (128 m), ki je prijetno presenetila z osmim mestom.

Na prvo od dveh preizkušenj v areni Vogtland, ki se bo jutri začela ob 15. uri, so se zanesljivo uvrstile tudi preostale tri Slovenke. Jerneja Brecl (119 m) je bila dvanajsta, Ema Klinec (111 m) je zasedla 16. mesto, najmlajša v naši vrsti Nika Prevc (110,5 m) pa je kvalifikacije končala na 31. mestu.

V Klingenthalu so zbrani tudi najboljši skakalci. Moške kvalifikacije se bodo jutri začele ob 19. uri. Slovenska ekipa se bo predstavila z isto šesterico kot minuli konec tedna v Visli, ob bratih Cenetu, Domnu in Petru Prevcu bodo naše barve branili še Lovro Kos, Anže Lanišek in Timi Zajc.