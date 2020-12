V Alta Badii prvi slalom sezone, Štefan Hadalin 17.

Štefan Hadalin je 17., a zaostanek za vodilnim ni taako velik. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Na prvi progi uvodnega slaloma v svetovnem pokalu v alpskem smučanju je bil presenetljivo najhitrejši ItalijanV Alti Badii so sicer razlike zelo majhne, tako da se obeta razburljiv finale, ki se bo začel ob 13. uri.Južni Tirolecje bil na stopničkah svetovnega pokala le enkrat in ima 27 stotink prednosti pred Švicarjemin 37 pred Avstrijcem. Deseti Marc Schwarz do tretjega mesta loči le 45 stotink.Naš prvi adut Štefan Hadalin ni bil na želeni ravni. Prvo progo je izpeljal s sedemnajstim časom, za vodilnim Vinatzerjem zaostaja 1,40 sekunde.je bil odlično na poti, a je po 11. vmesnem času odstopil.je s številko 54 na 54. mestu.Jutri bo v Madonni di Campiglio še slalom pod žarometi.1. Vinatzer (Ita) 54,732 Yule (Švi) +0,273. Matt (Avt) 0,364. Foss Solevaag 0,375. Kristoffersen (oba Nor) 0,406. Pinturault 0,427. Muffat-Jeandet (oba Fra) 0,498. Zenhäusern (Švi) 0,529. Ryding (VB) 0,7710. Schwartz (Avt) 0,81odstopil