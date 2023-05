V dobi Marca Odermatta za globus 80 ali 90 odstotkov sanjskih smučanj

Izkušeni smučarski trener Klemen Bergant bo tudi v novi tekmovalni sezoni alpskega smučanja ostal del slovenskih reprezentanc. Skupaj z najboljšim slovenskim veleslalomistom Žanom Kranjcem tvorita delujoči tandem. Njun novi cilj je veleslalomski mali kristalni globus. »Za globus zgolj dve dobri vožnji na sezono ne bosta dovolj,« pravi Bergant.

Bergant je lani na Kitajskem svojega varovanca popeljal do prve olimpijske kolajne srebrnega sijaja, letos pa je Kranjec končno osvojil tudi kolajno v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Sezono je končal kot tretji veleslalomist sezone.

»Tri nacije in Žan so dobili medalje v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev ter v seštevku disciplin. To so Švicarji, Avstrijci, Norvežani, pa Žan v veleslalomskem seštevku. Ogromno velikih nacij v teh razvrstitvah sezone ni na prvih treh mestih. Denimo Italijani, Francozi, Nemci, Severni Američani,« je v pogovoru za STA po koncu tekmovalne sezone 2022/23 dejal Bergant, glavni trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini.

Bergant na Žanov dosežek gleda kot na en mejnik. »Smučanje se je v zadnjih desetih oziroma 15 letih zelo spremenilo, Žan je pa že šest let stalnica najboljših sedem veleslaloma. Lani je osvojil olimpijsko kolajno, letos kolajno v veleslalomskem seštevku. Ta rezultat moramo spoštovati in ceniti.«

Po osvojenem tretjem mestu v veleslalomski razvrstitvi je logičen cilj zmaga v seštevku discipline. Seveda pa to pomeni, da bo moral biti slovenski as boljši od švicarskega Marca Odermatta.

»Žan načeloma na sezono da eno tisto svojo res vrhunsko vožnjo. Lani je bila takšna drugi tek olimpijskega veleslaloma. V minuli sezoni sta bila takšni druga vožnja v Val d'Iseru in prva vožnja prvega veleslaloma v Alta Badii. Torej je izpeljal en vrhunski tek več. Gre za vožnjo, ko ga v bistvu nihče ne more prehiteti, tudi Odermatt ne,« je povedal Bergant.

Žan Kranjec in Klemen Bergant ciljata na skupno zmago v svetovnem pokalu v veleslalomu. FOTO: Roman Šipić

Brez superveleslaloma

»Na sezono je deset veleslalomov. To je 20 smučanj. In seveda dve vrhunski nista dovolj, da bi se dobil globus,« dodaja.

»Če sploh želimo razmišljati o tem, da bi osvojili globus v eri Odermatta, bo moral Žan dati 80 ali 90 odstotkov takšnih voženj. In to mora biti cilj, torej izvedba na posamičnih tekmah, v vsaki vožnji, brez kakršnega koli računanja, brez napak. Vemo, da Odermatt ne dela napak, tudi če jo naredi, pa prav veliko časa ne izgubi,« je pojasnil.

Bergant je realist: »Če bo smučal tako kot smuča, če mu bo delovala oprema, tako kot mu zdaj, če bo ostal zdrav, bo Odermat zelo težko premagljiv, pa ne samo za Žana, v bistvu za vse.«

Kranjec bo z osvojenimi več kot 500 točkami na svetovni startni lestvici v prihodnji sezoni lahko startal kot 31. na slalomih za svetovni pokal.

Načrtujejo tudi kakšen dan več treninga superveleslaloma kot v minulem letu. Trener ne izključuje možnosti, da bi Kranjec nekoč tekmoval tudi v superveleslalomu.

»Če bi Žan hotel tekmovati v svetovnem pokalu v superveleslalomu, bi moral iti najprej na tekme nižjega ranga. Starti v hitrih disciplinah za sabo potegnejo dosti več kot pa start v slalomu. To potegne za sabo tudi trening smuka,« je dejal.

»Večina superveleslalomov je naslednji dan po smuku. To pomeni, da so smukači že tri oziroma štiri dni na istem terenu, in priti samo na superveleslalom pa tekmovati je bolj samomor, kakor pa da bi pripeljal tekmovalca z nekimi realnimi možnostmi, da bi lahko v superveleslalomu dobro tekmoval,« je v zvezi s tem dejal Bergant.