V Planici brez generalke za OI v Pekingu

Organizacijski komite Planica je v sodelovanju s partnerji prireditve odpovedal tekme svetovnega pokala v teku na smučeh in nordijski kombinaciji, ki bi morale biti 22. in 23. januarja. Organizatorji so kot razlog navedli skokovit porast okužb s covidom-19 v državi. Kljub idiličnim zimskim razmeram in v zadnji fazi priprav športnih objektov ter spremljajoče infrastrukture v teh dneh v Planici, kritična epidemiološka situacija v Sloveniji in Evropi prirediteljem nalaga veliko dodatnega dela in odgovornosti v zagotavljanju varnega okolja za vse deležnike. Skokovit porast okužb s covid-19 in projekcije, ki kažejo na dodatno povečanje v naslednjih dneh, pa to še otežujejo.

Po ocenah strokovnjakov za tako veliko prireditev ni mogoče zagotoviti dovoljšnje zaščite tekmovalcev, spremljevalnih ekip, ter vseh sodelavcev vpletenih v izvedbo dogodka. Nenazadnje je termin nordijskega vikenda v Planici tik pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Pekingu, zato je nekaj tujih ekip že postavilo pod vprašaj svoje nastope ali pa spremenilo ekipe s člani ekip B. Glede na epidemiološke napovedi bi bilo resno ogroženo tudi stanje v vrstah organizatorjev in podpornih služb, saj zdesetkana ekipa ne bi bila zmožna vrhunsko izpeljati dogodka, kot je to v navadi v Planici.

»V trenutni epidemiološki situaciji je tako, da stoodstotne varnosti ne moremo zagotoviti. Osebe, ki niso cepljene, se bodo zaradi velike kužnosti virusa prej ali slej okužile, kar bi zaradi tveganih stikov potegnilo za seboj v karanteno še veliko število drugih oseb, tudi tujih športnikov. Trenutno epidemiološko stanje v državi je slabo in se trudimo predvsem, da bi ohranili delovanje kritične infrastrukture, dogodke, ki predstavljajo dodatna tveganja za okužbe pa raje odsvetujemo,« je stanje ocenila dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., NLZOH in NIJZ ter covid-19 koordinatorka v OK Planica.