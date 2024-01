V Ruhpoldingu nova zmaga na Norveško, Slovenci za najboljšimi

Norvežan Vetle Sjåstad Christiansen je zmagovalec moškega biatlonskega šprinta za svetovni pokal v Ruhpoldingu na Bavarskem. Slovenci so bili skromni. Najboljši je bil Jakov Fak na 31. mestu, Anton Vidmar je bil 36., Miha Dovžan 40. in Lovro Planko 74.

Slovenski aduti Ricca Grossa v njegovem Ruhpoldingu niso bili v stiku z najboljšimi. Še več, dobrega streljanja jim ni uspelo nadgraditi v smučini. Fak in Dovžan sta zadela vseh 10 tarč, Vidmar, ki je bil najmočnejši v teku, pa se je v kazenskem krogu zavrtel enkrat.

Za vso trojico velja, da je osvojila vsaj nove točke in bo priložnost za izboljšanje iskala v nedeljo na zasledovanju. Lovro Planko pa je zgrešil dve tarči in se že poslovil od nastopov v Ruhpoldingu.

O končni razvrstitvi je tudi tokrat odločalo streljanje. Christiansen je zadel vseh 10 tarč in za 16 sekund ugnal vse močnejšega Italijana Tommasa Giacomela, ki je na strelišču napravil eno napako. Še štiri sekunde več je zaostal Norvežan Tarjei Bø, ki je za vsega osem desetink sekunde premagal Francoza Emiliena Jascquelina, oba pa sta tekmo končala z desetko na strelišču.

»Tekaško nisem imel prave moči. Vseeno sem hotel biti zelo aktiven, tudi na delih, ki gredo malce navzdol. A kot vidim, časi ne kažejo, koliko truda je bilo vloženega. Zadovoljen sem z ničlo, ki pa je bila dosti počasi. Stoje so podloge drsele, zato sem popravljal položaj in izgubljal. Sem se pa zavedal, da moram zadeti in sem zato vzel tudi nekaj dodatnega časa. Danes je treba biti hiter na progi in strelišču, jaz sem izgubljal v obeh segmentih in to se pozna na rezultatu,« je po tekmi povedal Fak.