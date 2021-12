V Visli prvič v tej sezoni med elito vsi trije bratje Prevc

Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo konec tedna nadaljeval v Visli, kjer se je Anže Lanišek, slovenski junak minulega vikenda v Ruki, pred dvema letoma z drugim mestom veselil prvih (posamičnih) stopničk med elito. V našem moštvu je tokrat prišlo do spremembe.

Namesto Tilna Bartola, ki mu na uvodnih dveh postajah v Rusiji in na Finskem ni šlo po načrtih, je priložnost spet dobil Domen Prevc. Tako bodo ob Lanišku, Lovru Kosu in Timiju Zajcu v jutrišnjih kvalifikacijah (18.00) za nedeljsko posamično tekmo (16.00) – v soboto bo na sporedu ekipna preizkušnja (16.30) – prvič letos slovenske barve zastopali tudi vsi trije bratje Prevc. Cene je v olimpijsko zimo uspešno štartal že v Nižnem Tagilu in nato zelo dobro pripravljenost potrdil tudi v Ruki, Peter pa se je z enotedensko zamudo zaradi malce prezgodnjega rojstva drugega sina pridružil v Ruki, kjer se je izkazal z enajstim in šestim mestom.

Bartol se je medtem vrnil v proces treninga (v soboto naj bi za prve skoke na snegu v tej sezoni odprli 90-metrsko napravo v Planici), prihodnji konec tedna pa se bo na Norveškem udeležil tekem za celinski pokal, prek katerega si bo spet prizadeval priboriti nastop med svetovno elito.