V vsakem rodu ne bomo imeli Križaja, Koširja ali Kranjca

Klemen Bergant, trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini alpskega smučanja, v kateri je trenutno le en član, je prepričan, da se moramo v Sloveniji navaditi , da v vsaki generaciji ne bomo imeli Bojana Križaja, Jureta Koširja ali Žana Kranjca.

Na dveh veleslalomih za svetovni pokal za 61. pokal Vitranc so navijači po dveh letih odsotnosti lahko navijali za zgolj enega smučarja domače vrste, Kranjca, ki je bil dvakrat deseti.

»Za Žana vemo, da je sposoben narediti tudi kaj več. To je letos dvakrat dokazal, v Söldnu, kjer je bil tretji, in na olimpijskih igrah z drugim mestom. Je pa tako, da se mu mora kar dosti stvari 'poklopiti'. Zadovoljen sem s tremi njegovimi vožnjami v Kranjski Gori, le z drugo vožnjo prvega veleslaloma nisem. Vsak dan je bilo devet fantov boljših,« je povlekel črto pod nastope Kranjca na vitranški strmini.

V Meribelu lažje kot doma?

Pred Kranjcem je to sezono le še en nastop, veleslalomski finale v soboto, 19. marca, v Meribelu v Franciji. »Tekme se med sabo zelo razlikujejo. Približno vemo, kaj nas čaka. Vreme ni najboljše. Toplo je. Napovedano je tudi sneženje. Upajmo, da ga ne bo. Žan je dva dneva dobro tekmoval v Kranjski Gori, s takšnim ali drugačnim iztržkom, je nazaj v tekmovalnem ritmu, in mislim, da mu bo na finalu lažje, kot mu je bilo doma,« je ocenil trener.

Klemen Bergant pričakuje po koncu sezone pogovor o tem, kako naprej v naslednjem štiriletnem olimpijskem ciklusu. FOTO: Roman Šipić/Delo

Na Vitrancu je bil le en Slovenec na štartu. »O tem se pogovarjamo že dolgo časa. Vemo, da Štefana Hadalina ni več kot pol sezone, mladi so imeli drugačen program, je pa tako, da se v takšni naciji, kot smo mi, to lahko zgodi.«

To se je že zgodilo Slovencem. »Pred Žanom dolgo časa nismo imeli nikogar v veleslalomu, ki bi bil sposoben osvajati točke. Če dam za primerjavo, švicarska ekipa od sezone 2011 do sezone 2019 niti enkrat ni osvojila stopničk v veleslalomu. Pa so Švicarji. Viri so omejeni, človeški in finančni. Tukaj pričakovati, da bomo imeli v vsaki generaciji enega Bojana Križaja, Jureta Koširja, Žana Kranjca ... Ne bomo. To je treba vzeti v zakup,« je prepričan Bergant, ki pričakuje po koncu sezone pogovor o tem, kako naprej v naslednjem štiriletnem olimpijskem ciklusu do iger leta 2026 v Cortini d'Ampezzo.

Aprila mu poteče pogodba

»Žan bo smučal še nekaj let, je zdrav, dobro pripravljen, ne nazadnje je uspešen, ima voljo. Za Žana je treba poskrbeti, da bo nadaljeval svojo zgodbo, s čim več, kot sam Žan pravi, tistimi dobrimi vožnjami, kot je bil drugi nastop v Pekingu,« je dejal trener, ki mu bo aprila potekla trenutna pogodba s Smučarsko zvezo Slovenije.

Šest slovenskih tekmovalcev si je zagotovilo nastop na finalu svetovnega pokala v Courchevelu oziroma Meribelu. V Courchevelu bodo že v sredo v smuku nastopili Martin Čater, Boštjan Kline in Ilka Štuhec. V četrtek bosta na sporedu superveleslaloma, kjer Slovenija v letošnji sezoni nima svojega predstavnika. V petek bo v Meribelu paralelna tekma mešanih ekip, Slovenija pa bo nastopila v postavi Žan Kranjec, Martin Čater, Ana Bucik in Andreja Slokar.

V soboto in nedeljo bosta v Meribelu na sporedu še tehnični disciplini. V soboto bodo nastopili trije slovenski smučarji, saj imajo ženske na sporedu slalom, kjer sta na štartu Bucikova in Slokarjeva, fantje pa imajo na programu veleslalom. Dobro formo bo znova želel pokazati olimpijski podprvak Kranjec. V nedeljo bo na ženskem veleslalomu na štartu Bucikova.