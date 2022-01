Vlhova na poti k novi zmagi, Bucikova pod pričakovanji

Po nedeljskem razburljivem kranjskogorskem slalomu za Zlato lisico se je karavana alpskih smučark že zbrala na novi postaji. V Schladmingu na avstrijskem Štajerskem pa je slovaška šampionka Petra Vlhova, nazadnje tudi lastnica velikega kristalnega globusa, na najboljši poti nadaljevanja svoje izjemne bere.

Potem ko je nazadnje zmagala na omenjenem slalomu v Sloveniji, je bila tu na prvi progi najhitrejša. Njena največja tekmica Mikaela Shiffrin z 42 stotinkami zaostanka je na 5. mestu, v zgoščenem vrstnem redu so med Slovakinjo in Američanko še Lena Dürr (Nem; +0,27), ter Ali Nullmeyer (Kan) in Wendy Holdener (Švi; obe 0,35).

Ob odsotnosti obolele Andreje Slokar je naša vodilna slalomistka Ana Bucik na znameniti progi Planai smučala pod pričakovanji in v prvo zaostankom 1,45 zasedla 20. mesto. Druge Slovenke se niso uvrstile v finalni nastop: Neja Dvornik je bila 34., Meta Hrovat 41. in Anja Oplotnik 53.