Za konec nova zmaga Geigerja, Domen Prevc četrti (VIDEO)

Domen Prevc je pristal tik pod odrom. FOTO: Jure Makovec/AFP

Robert Hrgota: »Seveda se še vidim na čelu ekipe, če mi bo to dano, bi si želel delati tudi po tej sezoni. Ni pa to odvisno od mene. Zato je še prezgodaj govoriti o strokovni ekipi, s katero bi nadaljeval. Če bom dobil možnost, pa bom sestavil strokovno ekipo z enim samim ciljem, da bi bili naši rezultati dobri.« je povedal Hrgota, ki je takoj po finalu sezone za STA sporočil, da je prejel klic in potrdil, da ostaja na čelu slovenske reprezentance.

Bor Pavlovčič je bil tretji po prvi seriji. FOTO: Jure Makovec/AFP

Halvor Egner Granerud je bil najboljši v sezoni. FOTO: Srdjan Zivulovic/Reuters

Razširitev priljubljenosti skokov

Izidi, Planica, zadnja tekma sezone:

1. Karl Geiger (Nem) 459,3 točke (231,0/232,5 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 452,4 (242,0/217,0)

3. Markus Eisenbichler (Nem) 447,9 (221,0/230,0)

4. Domen Prevc (Slo) 442,5 (233,0/233,0)

5. Daniel Huber (Avt) 438,2 (237,0/226,0)

6. Yukiya Sato (Jap) 435,1 (233,0/229,0)

7. Bor Pavlovčič (Slo) 430,1 (249,5/218,0)

8. Johann Andre Forfang (Nor) 428,2 (231,0/234,5)

9. Robert Johansson (Nor) 426,7 (232,5/222,0)

10. Michael Hayböck (Avt) 425,8 (245,0/224,0)

...

12. Žiga Jelar (Slo) 417,9 (234,5/220,0)

14. Anže Lanišek (Slo) 414,6 (224,0/223,5)

23. Peter Prevc (Slo) 377,7 (231,5/196,5)

...



Svetovni pokal, skupno (25):

1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1572 točk

2. Markus Eisenbichler (Nem) 1190

3. Kamil Stoch (Pol) 955

4. Ryoyu Kobayashi (Jap) 919

5. Robert Johansson (Nor) 884

6. Karl Geiger (Nem) 826

7. Piotr Žyla (Pol) 825

8. Dawid Kubacki (Pol) 786

9. Anže Lanišek (Slo) 775

10. Marius Lindvik (Nor) 612

...

13. Bor Pavlovčič (Slo) 559

22. Domen Prevc (Slo) 241

23. Peter Prevc (Slo) 230

25. Žiga Jelar (Slo) 207

38. Cene Prevc (Slo) 83

46. Timi Zajc (Slo) 60

47. Tilen Bartol (Slo) 58

51. Anže Semenič (Slo) 30

62. Lovro Kos (Slo) 14

71. Jernej Presečnik (Slo) 3

...



Pokal narodov:

1. Norveška 5429

2. Poljska 4738

3. Nemčija 4361

4. Avstrija 3522

5. Slovenija 3235

6. Japonska 3111

7. Rusija 591

8. Švica 508

...



Točkovanje poletov (3):

1. Karl Geiger (Nem) 260

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 260

3. Markus Eisenbichler (Nem) 172

4. Bor Pavlovčič (Slo) 141

5. Domen Prevc (Slo) 132

6. Daniel Huber (Avt) 114

7. Robert Johansson (Nor) 110

8. Yukiya Sato (Jap) 109

9. Michael Hayböck (Avt) 94

10. Piotr Žyla (Pol) 82

...

12. Žiga Jelar (Slo) 58

15. Peter Prevc (Slo) 44

21. Anže Lanišek (Slo) 26

27. Lovro Kos (Slo) 14

Cene Prevc (Slo) 14

29. Anže Semenič (Slo) 13

...

Zadnje dejanje sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih, posamična tekma v poletih v Planici, se je končala z zmago Nemcapredje bilčetrti,sedmi.je bil 12,14. in23. Dobitnik velikega kristalnega globusa je bil. Najboljši Slovenec v sezoni je bil Lanišek na devetem mestu. Geiger, decembra tudi svetovni prvak v Planici, je osvojil tudi mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. V drugi seriji je nadoknadil velik zaostanek za Kobajašijem.Pavlovčič je bil po prvi seriji s poletom 249,5 m tretji, v drugo pa naredil napako. V pokalu narodov je bila najboljša Norveška, Slovenija peta.Z današnjo posamično tekmo se je končala 42. sezona svetovnega pokala, ki so jo dobro izpeljali kljub koronski pandemiji, saj je v celotni sezoni odpadla le norveška turneja. Veliki zmagovalec sezone je že pred prihodom pod Ponce postal Granerud, ki je moral minulo svetovno prvenstvo v Oberstdorfu predčasno končati zaradi koronavirusne okužbe. To sezono je 24-letni Norvežan nanizal 11 zmag v svetovnem pokal in si priboril neulovljivo prednost, v Planico pa je prišel le še bo veliki kristalni globus.Pred tem so opravili včeraj prekinjeno ekipno tekmo , zmaga je šla v Nemčijo, Slovenci so bili četrti.Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, ki se je pred praznimi tribunami odvijal s štirimi preizkušnjami na letalnici bratov Gorišek v drugi polovici tega tedna, je imel 1,5 milijona evrov proračuna, za izvedbo pa je skrbelo okrog 450 ljudi, je povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja PlaniceDirektor tekmovanj v smučarskih skokihje to sezono nasledil, ki se je lani po 28 letih poslovil od bele karavane. Pertile je dejal, da je bilo zaradi pandemije koronavirusa in s tem povezanimi omejitvami pomembno predvsem izpeljati tekmovanje, četudi brez gledalcev. V naslednjih zimah se obetajo spremembe. Njegova velika želja je, da bi se smučarski skakalni šport bolj razširil po svetu in bi bile tekme ponovno v državah, kjer so nekoč že bile, kot sta ZDA in Kanada, pa tudi v nekaj novih, predvsem povsod v Aziji, ne le na Japonskem.