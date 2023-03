Žan po stopničke, Marco po kristalni globus

V nadaljevanju preberite:

Leto je naokrog od 61. pokala Vitranc in tako je v Kranjski Gori spet napočil za to največje tekmovanje v moškem alpskem smučanju pri nas. Zakaj bo to letošnje v Zgornjesavski posebno že nocoj in zakaj je posebej podčrtano za Žana Kranjca? Kako kaže Marcu Odermattu v boju za veliki globus? Kaj pravi generalni sekretar Srečo Medven glede obiska in zakaj zavida Avstrijcem?