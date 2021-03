Tudi v Čajkovskem skakalkam težave povzroča veter

Zmagovalka velikega kristalnega globusa znana v nedeljo

Pokal narodov

Smučarske skakalke bodo v Čajkovskem nastopile na ekipni tekmi svetovnega pokala. Tako kot na moški tekmi v Planici imajo tudi ruski organizatorji velike težave z vetrom.Prireditelji so morali zaradi neustreznih vetrovnih pogojev odpovedati poskusno serijo (12), ker pa se razmere še niso spremenile do 13. ure in predvidenega začetka tekme, so dvakrat zamaknili uro tekmovanja. Žirija se bo ob 13.45 zopet sestala in odločila, ali se tekma lahko začne ob 14. uri.Slovensko reprezentanco na današnji tekmi sestavljajoinV skupnem seštevku pokala narodov vodi Avstrija z 2430 točkami, tesno za njo je Slovenija z 2403 točkami, tretja pa Norveška z 2216 točkami.Svetovni pokal za ženske se bo končal z nedeljsko posamično tekmo, ki se bo pričela ob 8. uri.V skupnem seštevku vodi Japonka(826 točk), ki ima le 15 točk več od Nike Križnar (811), na tretjem mestu pa je v zadnjem obdobju odlična Avstrijka(760), ki je zmagala na petkovi tekmi v Čajkovskem.1. Avstrija 2430 točk3. Norveška 21164. Japonska 18285. Nemčija 10356. Rusija 7027. Francija 4048. Italija 156